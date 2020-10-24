Президент Володимир Зеленський під час свого звернення до Верховної Ради вкотре заявив, що українців чекає податкова амністія.
Дивися повний текст В Україні введуть нові податкові декларації та запропонують амністію: чого хоче Зеленський.
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Додано: Нед 25 жов, 2020 16:47
В Україні введуть нові податкові декларації та...
Пропонуємо до обговорення:
Дивися повний текст В Україні введуть нові податкові декларації та запропонують амністію: чого хоче Зеленський.
Додано: Нед 25 жов, 2020 16:47
Аплодирую стоя :)
Смотрите как все замечательно, чиновники всяких мастей накружили себе непосильным трудом и у них теперь все в законе, ну а нам 100 тыс. грн. + 5% непонятно с какого переляку в казну и иди с богом. Вы уж меня извините но что за богом забытая страна, все что не делается и кто не приходит все себе в карман, а остальным смотреть квартал 95 и жрать конфеты Рошен.
Востаннє редагувалось Igorten в Нед 25 жов, 2020 16:59, всього редагувалось 1 раз.
Додано: Нед 25 жов, 2020 16:59
Это Украина, детка!
Для заработчан - подоходный!
Для Ахметова - личный офшор внутри страны (наверно чтобы не "палить" заработки перед иностранными завистниками)
За Виталия Наливкина!
Додано: Нед 25 жов, 2020 16:59
Re: В Україні введуть нові податкові декларації та...
Понятно, хотят пощипать заробитчан, базарников и тех кому работодатели платят ЗП в конвертах.
Додано: Нед 25 жов, 2020 17:10
Зато я понял назначение НАПК, это некая структура помогающая чиновникам найти свои многочисленные активы и узаконить их до всеобщего декларирования
О на соседнем ресурсе вишенка на торт "У Зеленского обеспокоены критической ситуацией с COVID-19 в Крыму", а у нас все прям в шоколаде.
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