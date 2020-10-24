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В Україні введуть нові
податкові декларації та...

В Україні введуть нові податкові декларації та...
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Обговорення статей з фінансово-економічних та політичних тем. Новини економіки, наукові статті з економіки, ціни на золото, податковий кодекс, кредит МВФ та інші.
Для обговорення Новин, Статей та Оглядів, розміщених на FINANCE.UA
Повідомлення Додано: Нед 25 жов, 2020 16:47

В Україні введуть нові податкові декларації та...

Пропонуємо до обговорення:
Президент Володимир Зеленський під час свого звернення до Верховної Ради вкотре заявив, що українців чекає податкова амністія.

Дивися повний текст В Україні введуть нові податкові декларації та запропонують амністію: чого хоче Зеленський.
R2
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Повідомлення Додано: Нед 25 жов, 2020 16:47

Но в то же время отмечает, нововведение ни в коем случае не должно касаться госслужащих.

Аплодирую стоя :)
Смотрите как все замечательно, чиновники всяких мастей накружили себе непосильным трудом и у них теперь все в законе, ну а нам 100 тыс. грн. + 5% непонятно с какого переляку в казну и иди с богом. Вы уж меня извините но что за богом забытая страна, все что не делается и кто не приходит все себе в карман, а остальным смотреть квартал 95 и жрать конфеты Рошен.
Востаннє редагувалось Igorten в Нед 25 жов, 2020 16:59, всього редагувалось 1 раз.
Igorten
 
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Повідомлення Додано: Нед 25 жов, 2020 16:59

  Igorten написав:
Но в то же время отмечает, нововведение ни в коем случае не должно касаться госслужащих.

Аплодирую стоя :)
Смотрите как все замечательно, чиновники всяких мастей накружили себе непосильным трудом и у них теперь все в законе, ну а нам 100 тыс. грн. и иди с богом. Вы уж меня извините но что за богом забытая страна, все что не делается и кто не приходит все себе в карман, а остальным смотреть квартал 95 и жрать конфеты Рошен.

Это Украина, детка! :)

Для заработчан - подоходный!
Для Ахметова - личный офшор внутри страны (наверно чтобы не "палить" заработки перед иностранными завистниками)
За Виталия Наливкина!
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Повідомлення Додано: Нед 25 жов, 2020 16:59

Re: В Україні введуть нові податкові декларації та...

Понятно, хотят пощипать заробитчан, базарников и тех кому работодатели платят ЗП в конвертах.
BIGor
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Повідомлення Додано: Нед 25 жов, 2020 17:10

Зато я понял назначение НАПК, это некая структура помогающая чиновникам найти свои многочисленные активы и узаконить их до всеобщего декларирования ;)
О на соседнем ресурсе вишенка на торт "У Зеленского обеспокоены критической ситуацией с COVID-19 в Крыму", а у нас все прям в шоколаде.
Igorten
 
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Повідомлення Додано: Нед 25 жов, 2020 17:11

Пока не будет проведена судебная реформа-ничего не будет.
georgijrabotnikov
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Повідомлення Додано: Нед 25 жов, 2020 19:27

Интересно, что думают те из 73%, кто не просто голосовал "потому что второй вариант ещё хуже", а кто активно убеждал на форумах и в соцсетях, что нужно голосовать именно так, и что этот человек выведет страну из ямы, куда ее затолкали злые попередники
PasserBy
 
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Повідомлення Додано: Нед 25 жов, 2020 19:43

Re: В Україні введуть нові податкові декларації та...

дохід до 100 тис. грн буде амністуватися автоматично й без сплати податків;


какая смешная цифра, это точно налоговая амнистия?

з нерухомості, валюти, прав інтелектуальної власності, прав на майно юридичних осіб, авто потрібно буде заплатити податок 5%;


по валюте было вроде 18%, откуда взялось 5%?
усі легалізовані гроші потрібно покласти в банк щонайменше на рік;


Если они и так лежат в банке за рубежом - что делать?

Какой студент-недоучка готовил текст новости? :mrgreen:
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Повідомлення Додано: Пон 26 жов, 2020 08:51

а вот это что это - "со всей остальной собственности придется заплатить налог 10%;" ?
.... т.е. сарай, куры, картошка в погребе как доход с огородика...., телевизор и новые ботинки на зиму ...? это же собственность .
Марта
 
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Повідомлення Додано: Пон 26 жов, 2020 08:58

  Марта написав:а вот это что это - "со всей остальной собственности придется заплатить налог 10%;" ?
.... т.е. сарай, куры, картошка в погребе как доход с огородика...., телевизор и новые ботинки на зиму ...? это же собственность .


Это уровень журналистики.
Mind the gap.
You can't go over your budgets if you don't check!
  • Рахунок в польському банку для українського туриста cutt.ly/konto_w_Polsce
  • Переказ грошей з України за кордон та з-за кордону в Україну cutt.ly/faster_and_cheaper_than_swift
vitaliy_berdinskikh
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