Ты уже доказал это в суде?
Госслужащие должны питаться мивиной или на благотворительных кухнях?
Каким боком ко всему этому тема налоговой амнистии и того что по мнению одного из чиновников налоговая амнистия не распространяется на госслужащих?
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Додано: Пон 26 жов, 2020 10:35
Re: В Україні введуть нові податкові декларації та...
Ты уже доказал это в суде?
Госслужащие должны питаться мивиной или на благотворительных кухнях?
Каким боком ко всему этому тема налоговой амнистии и того что по мнению одного из чиновников налоговая амнистия не распространяется на госслужащих?
Mind the gap.
You can't go over your budgets if you don't check!
Додано: Пон 26 жов, 2020 11:29
Так потому закон об амнистии на них и не распространяется.
Додано: Пон 26 жов, 2020 11:52
Re: В Україні введуть нові податкові декларації та...
Щас наш зельц, вдохновленный "результатами" своего опроса, в котором процентов 80% положительных ответов на первый вопрос (насчет коррупционеров и довічного ув'язнення), возьмется за налоговую амнистию - заробитчане, зп в конвертах и доход от продажи старого шкафа на барахолке - вот он источник, вот они коррупционеры!!. уже все високопосадовці со своих деклараций уплатили налоги?
Я то на в анкете ответил только на 2 вопроса - на третий (300 депутатов) да, на четвертый (трава) нет, на остальные не отвечал. т.к. первые два с подвохом, а пятый - из серии капитан очевидность и бессмысленный абсолютно.
Слава богу, этим тварям на выборах показали уровень их поддержки по стране, в среднем где-то 15-20%.
Додано: Пон 26 жов, 2020 13:02
Re: В Україні введуть нові податкові декларації та...
Додано: Пон 26 жов, 2020 13:07
использовать папірець-анкету так я заполнил - а так волонтеры заполнят. А вообще конечно могли бы хоть это нормально организовать - даже тут полный ноль в организации процесса, считать тоже будут с потолка. Но кичиться "результатами" "опроса" зельц и команда с серьезными минами на лице будут на каждом углу: "народ сказав", "народ вважає", "народ хоче".
Додано: Пон 26 жов, 2020 13:27
Re: В Україні введуть нові податкові декларації та...
Вот тут и вопрос, как госслужащие они заполняют декларацию о доходах. И получается, я так думаю, что на момент нулевой декларации может оказаться что все у них в шоколаде и им не нужно класть деньги в банк и им пофиг на 100тыс.грн. у них уже все подано и проверено пресловутым НАПК. Может я неправильно думаю, но закона то по факту еще нет. Поправте если не прав.
Додано: Пон 26 жов, 2020 13:30
Re: В Україні введуть нові податкові декларації та...
Не о доходах, а о доходах и имуществе.
Ну и если у них уже всё задекларировано то в чём суть зрады? Будто если бы они ранее ничего не декларировали и задекларировали бы только сейчас вместе с остальными - это что-то поменяло.
Ещё раз повторю суть налоговой амнистии - если какие-то налоги на доход или прочие связанные с приобретением чего-либо не были уплачены - государство даёт отрезок времени когда их можно заплатить по пониженной ставке. При этом фиксируется что у гражданина (налогового резидента) есть некая сумма денег и некое имущество. Если позже у гражданина окажется заметно большая сумма или ещё какое-то имущество налоговой будет проще делать проверку так как отговорки "куплено 10 лет назад" или "подарил папа на 18-ти летие" уже не сработают - отсчёт идёт от даты декларирования, всё что было на дату декларирования уже известно.
Mind the gap.
You can't go over your budgets if you don't check!
Додано: Пон 26 жов, 2020 14:01
Re: В Україні введуть нові податкові декларації та...
В разных условиях. Мы же в одном государстве живем и как бы понимаем устройство нашей страны. Чиновник задекларировал там себе дома квартиры, денег, у НАПК притензий нет (не уверен что эта структура вообще работает как должна), все хорошо. А рядовому гражданину предварительно прозвучала цифра в 100 тыс.грн. остальное на год в банк ("приятная" мелочь) и надеяться что не прийдется доказывать что ты не негодяй, презумция невиновности в нашей стране как бы не работает. Как по мне дискриминация.
Ну да ладно, пусть государство оформит свои хотелки для начала, нулевая декларация таки нужна, а вот как это будет реализовано пока не понятно, но по сути чиновники и граждане не имеющие такового призвания подозреваю как всегда будут играть по разным правилам "Что дозволено Юпитеру, не дозволено быку".
И мое глубокое убеждение что на такой шаг нужно идти только в случает нормально работающей системе правосудия, чего извините и в помине нет. Это то чего я ждал от Порошенко, от Зеленского, увы ...
Додано: Пон 26 жов, 2020 14:09
Re: В Україні введуть нові податкові декларації та...
Вам обидно за чиновников что их гораздо раньше заставили сдвать декларации? Ну ... я признаю Ваше право переживать за чиновников, но не вижу тут какой-либо значимой зрады для остальных нечиновников.
Ничего подобноно не звучало. Я уже раза три тут написал что налог при налоговой амнистии платится только с тех денег с которых он не был ранее уплачен, а не со всех денег. Неужели сложно это не игнорировать?
Во-первых можно ничего в банк не нести и просто заплатить большую сумма налога с того с чего ранее налог заплачен не был.
Во-вторых даже если нести то плюсом будет меньшая сумма налога.
В-третьих чиновники точно так же должны будут нести всё что свыше 100 тысяч (и с чего не уплечен налог) в банк если ранее с них не заплатили налоги, если хотять заплатить меньшую сумму. Если не хотят - то не несут и платят большую.
В-четвертых если вот эта норма о том что налоговая амнистиция на чиновников не распрастраняется будет принята -- то чиновники вообще не могут воспользоваться амнистией и обязаны заплатить полную сумму налога с денег с которых налог не был уплачен. В отличии от рядовых граждан которые могут заплатить меньше.
Mind the gap.
You can't go over your budgets if you don't check!
Додано: Пон 26 жов, 2020 14:18
Re: В Україні введуть нові податкові декларації та...
Поведайте процедуру определения был ли уплачен налог, в частности для лиц начавших трудовую деятельность до образования государства Украина. И вопрос "на год в банк" актуален, хочу построить дом, зайти через год, в какой валюте, гарантии государства, под какую % ставку ? И вот еще , есть у меня золотой слиток, его куда и как ?
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