В Україні введуть нові податкові декларації та...

Додано: Пон 26 жов, 2020 14:09

Igorten написав: В разных условиях. В разных условиях.

Igorten написав: А рядовому гражданину предварительно прозвучала цифра в 100 тыс.грн. остальное на год в банк А рядовому гражданину предварительно прозвучала цифра в 100 тыс.грн. остальное на год в банк

Вам обидно за чиновников что их гораздо раньше заставили сдвать декларации? Ну ... я признаю Ваше право переживать за чиновников, но не вижу тут какой-либо значимой зрады для остальных нечиновников.Ничего подобноно не звучало. Я уже раза три тут написал что налог при налоговой амнистии платится только с тех денег с которых он не был ранее уплачен, а не со всех денег. Неужели сложно этоигнорировать?Во-первых можно ничего в банк не нести и просто заплатить бльшую сумма налога с того с чего ранее налог заплачен не был.Во-вторых даже если нести то плюсом будет меньшая сумма налога.В-третьих чиновники точно так же должны будут нести всё что свыше 100 тысяч (и с чего не уплечен налог) в банк если ранее с них не заплатили налоги, если хотять заплатить меньшую сумму. Если не хотят - то не несут и платят бльшую.В-четвертых если вот эта норма о том что налоговая амнистиция на чиновников не распрастраняется будет принята -- то чиновники вообще не могут воспользоваться амнистией и обязаны заплатить полную сумму налога с денег с которых налог не был уплачен. В отличии от рядовых граждан которые могут заплатить меньше.