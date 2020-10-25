В Україні введуть нові податкові декларації та...

Додано: Вів 27 жов, 2020 09:28

BIGor написав: Бредишь Бредишь

BIGor написав: почитай для начала тонны Налогового Кодекса почитай для начала тонны Налогового Кодекса

Пишет мне человек для которого любой закон - неразрешимая проблема.Я то как раз читал, потому могу вас всех тут тыкать носом в ваше непонимание налогов. Вы ж не читали, а судите о теме по каким-то бредням бабушек под подъездом и по новостям в СМИ что зачастую такой же бред как у бабушек.Весь налоговый кодекс пересечному не нужен. Всё что ему нужно описано в 4 разделе. Да, бюрократично и очень детализировано. Но ничего сложного для понимания там нет.Вот если бы ты попробовал почитать сам - то убедился бы в этом.