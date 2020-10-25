В Україні введуть нові податкові декларації та...

У тебя лично с пониманием каких законов возникли проблемы? Возврат НДС за счёт налогового кредита пересичного не интересует, регулирование дорожного движения не требует юридического образования для понимания законов и ПДД.
Если пересичный не понимает законов - как оно вообще сущестовать будет? Ведь он может постоянно что-то нарушать и попадать под штрафы и наказания.
Ну и главный аргумент зачем это надо делать пересичному, и что наглядно демонстрирует как эта ветка так и другие новости - журналисты не выполняют своей социальной функции донесения новостей. Нет у пересичного другого способа узнать кроме как прочесть самому.