В Україні введуть нові податкові декларації та...

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BIGor написав:Смысл в прочтении тонны законопроэктов - если нет юридического образования и времени?
У тебя лично с пониманием каких законов возникли проблемы? Возврат НДС за счёт налогового кредита пересичного не интересует, регулирование дорожного движения не требует юридического образования для понимания законов и ПДД.
Если пересичный не понимает законов - как оно вообще сущестовать будет? Ведь он может постоянно что-то нарушать и попадать под штрафы и наказания.
Ну и главный аргумент зачем это надо делать пересичному, и что наглядно демонстрирует как эта ветка так и другие новости - журналисты не выполняют своей социальной функции донесения новостей. Нет у пересичного другого способа узнать кроме как прочесть самому.
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Пишет мне человек для которого любой закон - неразрешимая проблема.
BIGor написав:почитай для начала тонны Налогового Кодекса
Я то как раз читал, потому могу вас всех тут тыкать носом в ваше непонимание налогов. Вы ж не читали, а судите о теме по каким-то бредням бабушек под подъездом и по новостям в СМИ что зачастую такой же бред как у бабушек.
Весь налоговый кодекс пересечному не нужен. Всё что ему нужно описано в 4 разделе. Да, бюрократично и очень детализировано. Но ничего сложного для понимания там нет.
Вот если бы ты попробовал почитать сам - то убедился бы в этом.
Mind the gap. You can't go over your budgets if you don't check!
Рахунок в польськомубанку для українськоготуристаcutt.ly/konto_w_Polsce
Переказ грошей з України за кордон та з-за кордону в Україну cutt.ly/faster_and_cheaper_than_swift
vitaliy_berdinskikh написав:могу вас всех тут тыкать носом
Похоже за этим сюда и пришли, печально, ни одной ссылки в подтверждение своих слов, только тыкание, удачи Не работник ли налоговой вы ? Узнаю их почерк "предоставьте документы ВСЕ", "на каком основании ?", "Налоговый кодекс"
Igorten написав:ни одной ссылки в подтверждение своих слов
Мы обсуждаем пока что просто инциативу. Тебе нужны ссылки на новости?
Если ты про законопроект Гетьманцева - то это как раз ты сам должен был пойти почитать его, а потом закон по которому чиновники подают каждый год декларации.
И только после этого строить свои версии о том как амнистия позволит чиновникам уходить от налогов, а бедных-несчастных пересичных разденет до нитки. Но ты ж не читал, ты сразу бросился фантазировать. Зачем тебе ссылки на законы которых ты все равно читать не станешь. Ты ж сюда пришел
Igorten написав:за этим
ныть и разгонять зраду.
Mind the gap. You can't go over your budgets if you don't check!
Рахунок в польськомубанку для українськоготуристаcutt.ly/konto_w_Polsce
Переказ грошей з України за кордон та з-за кордону в Україну cutt.ly/faster_and_cheaper_than_swift
vitaliy_berdinskikh написав:Мы обсуждаем пока что просто инциативу. Тебе нужны ссылки на новости?
Обратите внимание на уровень общения , я к вам на Вы, а вы мне тыкаете. Ну да ладно это Украина детка. Вы же тычете в проект закона, там есть пункты, статьи. Если вы говорите что все это пока вода, то в чем вы обвиняете журналистов их задача в большей мере привлечь внимание, а разжевывать должны профильные специальсты. И вам лично я задал несколько вопросов, без всякого причем контекста и ответа не получил. Нет это конечно не входит в ваши обязанности, но в отличие от вас если я что то уж берусь утверждать категорично то мне не стоит труда указать на конкретный текст. А писать общие фразы тупо ссылаясь на проект в целом и дурак может. И не ТЕБЕ мне говорить зачем я сюда пришел, ТЫ меня не знаешь, дарование хреново появившееся в 2019 году.