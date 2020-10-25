В Україні введуть нові податкові декларації та...

Додано: Вів 27 жов, 2020 12:48

vitaliy_berdinskikh написав: Мы обсуждаем пока что просто инциативу. Тебе нужны ссылки на новости? Мы обсуждаем пока что просто инциативу. Тебе нужны ссылки на новости?

Обратите внимание на уровень общения , я к вам на Вы, а вы мне тыкаете. Ну да ладно это Украина детка. Вы же тычете в проект закона, там есть пункты, статьи. Если вы говорите что все это пока вода, то в чем вы обвиняете журналистов их задача в большей мере привлечь внимание, а разжевывать должны профильные специальсты. И вам лично я задал несколько вопросов, без всякого причем контекста и ответа не получил. Нет это конечно не входит в ваши обязанности, но в отличие от вас если я что то уж берусь утверждать категорично то мне не стоит труда указать на конкретный текст. А писать общие фразы тупо ссылаясь на проект в целом и дурак может. И не ТЕБЕ мне говорить зачем я сюда пришел, ТЫ меня не знаешь, дарование хреново появившееся в 2019 году.