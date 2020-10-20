В Україні введуть нові податкові декларації та...

Igorten, тебя огорчало что чиновники уже подают каждый год декларацию?
Радуйся, КС решил этот вопрос.
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Додано: Сер 28 жов, 2020 00:17
Igorten, тебя огорчало что чиновники уже подают каждый год декларацию?
Радуйся, КС решил этот вопрос.
Mind the gap.
You can't go over your budgets if you don't check!
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