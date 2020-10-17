Igorten, тебя огорчало что чиновники уже подают каждый год декларацию?
Радуйся, КС решил этот вопрос.
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Додано: Сер 28 жов, 2020 00:17
Igorten, тебя огорчало что чиновники уже подают каждый год декларацию?
Радуйся, КС решил этот вопрос.
Mind the gap.
You can't go over your budgets if you don't check!
Додано: Сер 28 жов, 2020 11:37
А если обычный грузчик, но налоги с зарплаты не платил? Разгрузил вагон, получил налом. Ну, или если в Польше на клубнике заработал?
Обдерут, как всегда, обычный народ.
Это как с налогом на депозиты. Хотели сделать на депозиты 1000 грн налог 0%, а на 1 000 000 грн бешеный налог. А по факту, на депозит 1000 грн налог бешеный, а для олигархов выпускают депозитные овгз с налогом 0%.
Так что, драть будут самых нищих
Додано: Суб 31 жов, 2020 17:42
Показывать только те деньги с которых налоги не уплачены. На остальные у вас должны быть подтверждающие документы. Если дело было "надцать лет назад" - так и объясняете, пусть в своих налоговых архивах ищут, "покупатель должен хранить чеки только 3 года" ©
Нет. Однако, должен иметь подтверждающие документы о происхождении денег. "Папа подарил" - должна быть нотариально заверенная дарственная. Наследство так же.
Если "папа подарил", а дарственной нет - это НЕЗАКОННЫЕ ДЕНЬГИ. Не надо было экономить на нотариусе.
Додано: Суб 31 жов, 2020 18:35
Re: В Україні введуть нові податкові декларації та...
Не надо ничего искать. Это декларация, а не спор в суде.
Для декларации - не должна. Она просто заявляет что имеет столько то, налогов платит с такой суммы столько то. Всё.
Mind the gap.
You can't go over your budgets if you don't check!
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