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Франція запроваджує
податок на вагу автомобіля

Франція запроваджує податок на вагу автомобіля
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Обговорення статей з фінансово-економічних та політичних тем. Новини економіки, наукові статті з економіки, ціни на золото, податковий кодекс, кредит МВФ та інші.
Для обговорення Новин, Статей та Оглядів, розміщених на FINANCE.UA
Повідомлення Додано: Пон 26 жов, 2020 02:07

Франція запроваджує податок на вагу автомобіля

Пропонуємо до обговорення:
Міністр навколишнього середовища Франції заявив про введення нового податку на авто.

Дивися повний текст Франція запроваджує податок на вагу автомобіля.
R2
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Повідомлення Додано: Пон 26 жов, 2020 02:08

Зеленые совсем с ума посходили, в той Франции даже пукнуть нельзя бесплатно.
eduard_k
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Повідомлення Додано: Пон 26 жов, 2020 07:58

Зеля, надо срочно перенять опыт Франции!
avk
 
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Повідомлення Додано: Пон 26 жов, 2020 08:29

>>машини вагою понад 1800 кг будуть обкладатися податком за ставкою 10 євро за кожен додатковий кілограм.


слабенько!

Зеля поставить 100Євро ! :mrgreen:
+50грн !
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greenozon
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Повідомлення Додано: Пон 26 жов, 2020 08:54

является убедительным и необходимым сигналом для учета воздействия на окружающую среду самых тяжелых транспортных средств. Чем тяжелее становятся автомобили, тем больше материалов и энергии они потребляют, а также загрязняют окружающую среду - это маразм. Про КПД движков и авто в целом эти лягушатники что то знают?
Если потребляют больше топлива, то почему бы не привязать налог к топливу?
p_a_l
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Повідомлення Додано: Пон 26 жов, 2020 09:41

Re: Франція запроваджує податок на вагу автомобіля

Гибридные кроссоверы тяжелее обычных из за батареи, но более экологичные. Для них сделают исключение ? )
alex_dvornichenko
 
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Повідомлення Додано: Пон 26 жов, 2020 10:13

  alex_dvornichenko написав:Гибридные кроссоверы тяжелее обычных из за батареи, но более экологичные. Для них сделают исключение ? )

Сделают -- налог в двойном размере: литий требует специальной утилизации (это раз) само производство батарей -- сильно неэкологично (это два).
_hunter
 
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Повідомлення Додано: Пон 26 жов, 2020 10:21

  _hunter написав:
  alex_dvornichenko написав:Гибридные кроссоверы тяжелее обычных из за батареи, но более экологичные. Для них сделают исключение ? )

Сделают -- налог в двойном размере: литий требует специальной утилизации (это раз) само производство батарей -- сильно неэкологично (это два).

Скоро пешком ходить будет очень дорого. Особенно в не экологично чистой одежде и обуви.
Зе-Чмо
p_a_l
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