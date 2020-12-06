Сранение инвестиций в недвигу и бизнеса +депо овернайт и т.д

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на тему Ринок нерухомості. Ціни на квартири та земельні ділянки, аналітика, прогнози. Купівля та продаж нерухомості, оренда квартир та офісів, пропозиції комерційної нерухомості. Ріелтори та агентства нерухомості в Україні

#<12 Додано: Пон 07 гру, 2020 17:51



Sidus написав: kingkongovets написав: airmax78 написав: kingkongovets Не соглашусь. До конца 2016 года линия фронта все еще оставалась нестабильной. Война - это форс-мажор. И как в ситуации форс-мажора принимать решения об инвестировании я хз. Рационально было думать, что люди в такой ситуации точно не будут бетонироваться. Но, я же говорю: нифига эта теория рационального поведения не работает. В начале 2017го - и мне уже стало очевидно, что у нас замороженный конфликт, а не горячая война со всеми вытекающими. Поэтому я быстренько переобулся и в конце апреля уже подписал договор, который закрыл в середине мая из-за праздников.

P.S. Тогда, кстати, некоторые мои коллеги крутили пальцем у виска на это мое решение. Не соглашусь. До конца 2016 года линия фронта все еще оставалась нестабильной. Война - это форс-мажор. И как в ситуации форс-мажора принимать решения об инвестировании я хз. Рационально было думать, что люди в такой ситуации точно не будут бетонироваться. Но, я же говорю: нифига эта теория рационального поведения не работает. В начале 2017го - и мне уже стало очевидно, что у нас замороженный конфликт, а не горячая война со всеми вытекающими. Поэтому я быстренько переобулся и в конце апреля уже подписал договор, который закрыл в середине мая из-за праздников.P.S. Тогда, кстати, некоторые мои коллеги крутили пальцем у виска на это мое решение.



та можете не соглашаться, я ж с вами не спорю, а просто констатирую факт

я почти весь 14й провел в ато, а в 15ом купил коммерции в недостроях более чем на полляма, как думаете почему?

а я скажу - потому шо информирован был чуток получше чем вы и видел шо свинорылые уже выдохлись и блицкриг у них не удался

а вообще все в итоге решает конечная прибыль, шоп кто ни говорил и чем бы свои проепы не оправдывал

мы ж тут про деньги говорим, а не меряемся кто лучше изучал экономику та можете не соглашаться, я ж с вами не спорю, а просто констатирую фактя почти весь 14й провел в ато, а в 15ом купил коммерции в недостроях более чем на полляма, как думаете почему?а я скажу - потому шо информирован был чуток получше чем вы и видел шо свинорылые уже выдохлись и блицкриг у них не удалсяа вообще все в итоге решает конечная прибыль, шоп кто ни говорил и чем бы свои проепы не оправдывалмы ж тут про деньги говорим, а не меряемся кто лучше изучал экономику

То есть вы считаете, что просто факт, что нас не захватит бешеный сосед достаточно для роста недвижимости и арендных ставок и пофик, что:

* экономика в штопоре уже которых год

* страна живет только за счет долгов и отдает старые долги за счет новых

* судебной системы нет, зарубежный инвестор боится Украину как огня (исключение ОВГЗ, но это спекуляции)

* мозги утекают за рубеж со страшной силой, тотальная депопуляция

* пенсионеров уже больше, чем работающих



В краткосроке повезло, ставки были высокими, но в среднесроке арендовать будет некому и не за что, бизнес либо умирает, либо переходит в онлайн и помещения/офисы ему нафик не нужны уже, не говоря уже, что аренда привязана к гривна, перспективы которой только падать То есть вы считаете, что просто факт, что нас не захватит бешеный сосед достаточно для роста недвижимости и арендных ставок и пофик, что:* экономика в штопоре уже которых год* страна живет только за счет долгов и отдает старые долги за счет новых* судебной системы нет, зарубежный инвестор боится Украину как огня (исключение ОВГЗ, но это спекуляции)* мозги утекают за рубеж со страшной силой, тотальная депопуляция* пенсионеров уже больше, чем работающихВ краткосроке повезло, ставки были высокими, но в среднесроке арендовать будет некому и не за что, бизнес либо умирает, либо переходит в онлайн и помещения/офисы ему нафик не нужны уже, не говоря уже, что аренда привязана к гривна, перспективы которой только падать из другой темы:

https://youtu.be/vjtXbzXwBDs?t=3176 Хозяин системы. Думаю, это сложно, только если ты делаешь это сложным. Это менталитет.https://youtu.be/vjtXbzXwBDs?t=3176Хозяин системы. proftpd66

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