Про це свідчить постанова, опублікована в Єдиному державному реєстрі судових рішень.
Дивися повний текст \"Сбербанк\" хоче стягнути з заводу \"Укроборонпрому\" 500 мільйонів.
|
|
|
Обговорення статей з фінансово-економічних та політичних тем. Новини економіки, наукові статті з економіки, ціни на золото, податковий кодекс, кредит МВФ та інші.
Для обговорення Новин, Статей та Оглядів, розміщених на FINANCE.UA
Додано: Вів 27 жов, 2020 09:45
"Сбербанк" хоче стягнути з заводу "Укроборонпрому" 500...
Пропонуємо до обговорення:
Дивися повний текст \"Сбербанк\" хоче стягнути з заводу \"Укроборонпрому\" 500 мільйонів.
Додано: Вів 27 жов, 2020 09:45
оцэ так зрада
кстати, а не входит ли то здание по Артема в обеспечение залога...
Зараз переглядають цей форум: Немає зареєстрованих користувачів і 5 гостей
Модератори: ТупУм, Ірина_, Модератор
|