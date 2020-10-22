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"Сбербанк" хоче стягнути з
заводу "Укроборонпрому" 500...

"Сбербанк" хоче стягнути з заводу "Укроборонпрому" 500...
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Для обговорення Новин, Статей та Оглядів, розміщених на FINANCE.UA
Повідомлення Додано: Вів 27 жов, 2020 09:45

"Сбербанк" хоче стягнути з заводу "Укроборонпрому" 500...

Пропонуємо до обговорення:
Про це свідчить постанова, опублікована в Єдиному державному реєстрі судових рішень.

Дивися повний текст \"Сбербанк\" хоче стягнути з заводу \"Укроборонпрому\" 500 мільйонів.
R2
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Повідомлення Додано: Вів 27 жов, 2020 09:45

оцэ так зрада

кстати, а не входит ли то здание по Артема в обеспечение залога...
cohan
 
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