Нерухомість в Ближніх Єпенях великого міста

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Вітаю всіх шанувальників свіжого повітря і недорогої нерухомості в Прикиївських, Прильвівських і т.п. Єпенях! Всіх любителів стояти в автокорках, щоденно витрачати на дорогу 2-3 години свого життя і щомісячно мінімум 200-300 дол. на амортизацію автомобіля і на бензин - прошу сюди!
Свою думку про необхідність купляти квартири і будинки саме там, вдалині від шуму і гамору великих міст - прошу писати тут, на цій гілці!
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Плюс очевидний - ціна, ще, буває, повітря чистіше. Але, переважно, на цьому плюси закінчуються.
Якщо говорити про околиці Львова, то проблем багато, але основна - з добиранням. Кільцевої нема, скоро не буде, а як буде, то нею також довго їхати. Львів переповнений машинами і єдиний варіант позитиву від єпенів, якщо працюєш з дому чи працюєш на ближчому до тебе краю міста. Кращу перспективу маю єпеня, які мають хороший залізничний зв'язок з містом, наприклад Пустомитівський напрям.
Frant написав:Всіх любителів стояти в автокорках, щоденно витрачати на дорогу 2-3 години свого життя і щомісячно мінімум 200-300 дол. на амортизацію автомобіля і на бензин - прошу сюди!
Для прильвівських окраїн це не так.
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