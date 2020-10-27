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Нерухомість в Ближніх
Єпенях великого міста

Нерухомість в Ближніх Єпенях великого міста
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Ринок нерухомості. Ціни на квартири та земельні ділянки, аналітика, прогнози. Купівля та продаж нерухомості, оренда квартир та офісів, пропозиції комерційної нерухомості. Ріелтори та агентства нерухомості в Україні
Повідомлення Додано: Сер 28 жов, 2020 10:21

Нерухомість в Ближніх Єпенях великого міста

Вітаю всіх шанувальників свіжого повітря і недорогої нерухомості в Прикиївських, Прильвівських і т.п. Єпенях!
Всіх любителів стояти в автокорках, щоденно витрачати на дорогу 2-3 години свого життя і щомісячно мінімум 200-300 дол. на амортизацію автомобіля і на бензин - прошу сюди!

Свою думку про необхідність купляти квартири і будинки саме там, вдалині від шуму і гамору великих міст - прошу писати тут, на цій гілці!
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Frant
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Повідомлення Додано: Сер 28 жов, 2020 10:30

Re: Нерухомість в Ближніх Єпенях великого міста

рейковий транспорт Hyperloop must have
Буровик
 
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Повідомлення Додано: Сер 28 жов, 2020 10:36

  Буровик написав:рейковий транспорт Hyperloop must have

Це перший пункт?
2) Свіже повітря?
3) Місце для шашликів?
4) Заливний луг і сосновий ліс?
5) власний гелікоптер?

Хто що думає?
Мета Росії - знищення української держави і поголовна русифікація українців
Frant
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Повідомлення Додано: Сер 28 жов, 2020 10:44

  Frant написав:
  Буровик написав:рейковий транспорт Hyperloop must have

Це перший пункт?
2) Свіже повітря?
3) Місце для шашликів?
4) Заливний луг і сосновий ліс?
5) власний гелікоптер?

Хто що думає?

3) викреслюємо- це доступно вільнолюду будь де

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Буровик
 
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Повідомлення Додано: Сер 28 жов, 2020 10:51

Re: Нерухомість в Ближніх Єпенях великого міста

якщо гарна місцевість та тихі сусіди можна брати .Подалі від зарази та вірусів мегаполісу

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Буровик
 
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Повідомлення Додано: Сер 28 жов, 2020 11:20

Re: Нерухомість в Ближніх Єпенях великого міста

Новостройки за объездной в пешкарусной доступности от скоростного трамвая. Там все шо вам интересно в плане ипеней, но с возможностью жить как в цивилизации.

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Almar
 
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Повідомлення Додано: Сер 28 жов, 2020 11:27

  Almar написав:возможностью жить как в цивилизации.

Цивілізація в Єпенях умовна)))
Є комари, ворони, корови, генделики для чоловіків і салони краси для найпросунутіших панянок)))
Оперні театри, музеї, виставки досягнень - на жаль, відсутні)))

  Almar написав:Новостройки за объездной в пешкарусной доступности от скоростного трамвая.

Трамвай їздить хіба що в Пущу-Водицю.
Достойне місце для любителів лісу і свіжого повітря.

В інших напрямках - будьте ласкаві, електричка - ту-ту!!!
Мета Росії - знищення української держави і поголовна русифікація українців
Frant
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Повідомлення Додано: Сер 28 жов, 2020 11:42

Re: Нерухомість в Ближніх Єпенях великого міста

Плюс очевидний - ціна, ще, буває, повітря чистіше.
Але, переважно, на цьому плюси закінчуються.

Якщо говорити про околиці Львова, то проблем багато, але основна - з добиранням.
Кільцевої нема, скоро не буде, а як буде, то нею також довго їхати.
Львів переповнений машинами і єдиний варіант позитиву від єпенів, якщо працюєш з дому чи працюєш на ближчому до тебе краю міста.
Кращу перспективу маю єпеня, які мають хороший залізничний зв'язок з містом, наприклад Пустомитівський напрям.
yurko81
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Повідомлення Додано: Сер 28 жов, 2020 11:43

Re: Нерухомість в Ближніх Єпенях великого міста

  Frant написав:Всіх любителів стояти в автокорках, щоденно витрачати на дорогу 2-3 години свого життя і щомісячно мінімум 200-300 дол. на амортизацію автомобіля і на бензин - прошу сюди!

Для прильвівських окраїн це не так.
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