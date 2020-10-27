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Нерухомість в Ближніх
Єпенях великого міста

Нерухомість в Ближніх Єпенях великого міста
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Ринок нерухомості. Ціни на квартири та земельні ділянки, аналітика, прогнози. Купівля та продаж нерухомості, оренда квартир та офісів, пропозиції комерційної нерухомості. Ріелтори та агентства нерухомості в Україні
  #<12
Повідомлення Додано: Чет 29 жов, 2020 01:11

Re: Нерухомість в Ближніх Єпенях великого міста

  Frant написав:Оперні театри, музеї, виставки досягнень - на жаль, відсутні)))

Та ладно, нахіба вони так часто треба? Ну раз в рік Ви сходите в оперу та музей (хоча дуже сумніваюсь). Той можна і з села приїхати.
BIGor
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