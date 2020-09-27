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КСУ визнав неконституційною
кримінальну відповідальність...

КСУ визнав неконституційною кримінальну відповідальність...
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Обговорення статей з фінансово-економічних та політичних тем. Новини економіки, наукові статті з економіки, ціни на золото, податковий кодекс, кредит МВФ та інші.
Для обговорення Новин, Статей та Оглядів, розміщених на FINANCE.UA
Повідомлення Додано: Сер 28 жов, 2020 14:45

КСУ визнав неконституційною кримінальну відповідальність...

Пропонуємо до обговорення:
Конституційний Суд визнав неконституційною статтю 366-1 Кримінального кодексу, яка передбачає покарання за недостовірне декларування.

Дивися повний текст КСУ визнав неконституційною кримінальну відповідальність за недостовірне декларування.
R2
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Повідомлення Додано: Сер 28 жов, 2020 14:45

і жоден троль поганий не напише про бариг-марадьорів , які не хочуть хабарі свої показувати ...
maxprofit
 
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Повідомлення Додано: Сер 28 жов, 2020 15:23

  maxprofit написав:і жоден троль поганий не напише про бариг-марадьорів , які не хочуть хабарі свої показувати ...

Вони ж на ЗП у бариг.
Ragnar
 
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Повідомлення Додано: Сер 28 жов, 2020 15:25

Разогнать этот КС к еб....й матери.
anton_gms
 
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Повідомлення Додано: Сер 28 жов, 2020 15:25

Такие решения не защищают страну и её граждан. Под суд таких судей.
anton_gms
 
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Повідомлення Додано: Сер 28 жов, 2020 15:34

Re: КСУ визнав неконституційною кримінальну відповідальність

Судді виходять з презумції невинуватості. Тобто, людина могла помилитись, а її, за це, штрафом чи карною справою. Помилка ця не призведе до шкоди іншим людям чи майну, тому нема потерпілої сторони, і не може бути покарання, за неповну чи неправдиву інформацію.
Отака фігня виходить...
Але декларування потрібне. Це інформація для НАЗК (податкової). Якщо людина не декларує те, чим користується, то можна в неї спитати - а на які шиші?
Лікую зрадофільство, чищу вату, продаю обереги від НАТО... Зебіли відрізняються від Зефілів тим, що навіть сплять в рожевих окулярах.
lapay
 
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