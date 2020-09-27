Конституційний Суд визнав неконституційною статтю 366-1 Кримінального кодексу, яка передбачає покарання за недостовірне декларування.
Дивися повний текст КСУ визнав неконституційною кримінальну відповідальність за недостовірне декларування.
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Додано: Сер 28 жов, 2020 14:45
КСУ визнав неконституційною кримінальну відповідальність...
Пропонуємо до обговорення:
Дивися повний текст КСУ визнав неконституційною кримінальну відповідальність за недостовірне декларування.
Додано: Сер 28 жов, 2020 14:45
і жоден троль поганий не напише про бариг-марадьорів , які не хочуть хабарі свої показувати ...
Додано: Сер 28 жов, 2020 15:23
Додано: Сер 28 жов, 2020 15:34
Re: КСУ визнав неконституційною кримінальну відповідальність
Судді виходять з презумції невинуватості. Тобто, людина могла помилитись, а її, за це, штрафом чи карною справою. Помилка ця не призведе до шкоди іншим людям чи майну, тому нема потерпілої сторони, і не може бути покарання, за неповну чи неправдиву інформацію.
Отака фігня виходить...
Але декларування потрібне. Це інформація для НАЗК (податкової). Якщо людина не декларує те, чим користується, то можна в неї спитати - а на які шиші?
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