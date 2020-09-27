Конституційний Суд визнав неконституційною статтю 366-1 Кримінального кодексу, яка передбачає покарання за недостовірне декларування.
Дивися повний текст КСУ визнав неконституційною кримінальну відповідальність за недостовірне декларування.
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Додано: Сер 28 жов, 2020 14:45
КСУ визнав неконституційною кримінальну відповідальність...
Пропонуємо до обговорення:
Дивися повний текст КСУ визнав неконституційною кримінальну відповідальність за недостовірне декларування.
Додано: Сер 28 жов, 2020 14:45
і жоден троль поганий не напише про бариг-марадьорів , які не хочуть хабарі свої показувати ...
Додано: Сер 28 жов, 2020 15:23
Додано: Сер 28 жов, 2020 15:34
Re: КСУ визнав неконституційною кримінальну відповідальність
Судді виходять з презумції невинуватості. Тобто, людина могла помилитись, а її, за це, штрафом чи карною справою. Помилка ця не призведе до шкоди іншим людям чи майну, тому нема потерпілої сторони, і не може бути покарання, за неповну чи неправдиву інформацію.
Отака фігня виходить...
Але декларування потрібне. Це інформація для НАЗК (податкової). Якщо людина не декларує те, чим користується, то можна в неї спитати - а на які шиші?
Лікую зрадофільство, чищу вату, продаю обереги від НАТО... Зебіли відрізняються від Зефілів тим, що навіть сплять в рожевих окулярах.
Додано: Сер 28 жов, 2020 16:19
Тогда можно и двойку в дневнике показывать. Все равно по ж*** ремнем не дадут.
А смысл тогда в декларациях?
Додано: Сер 28 жов, 2020 19:46
Украинский суд полностю утратил свою легитимность. Пока не будет реформа с увольнением всех судьей решения нельзья признавать.
Додано: Сер 28 жов, 2020 21:13
Re: КСУ визнав неконституційною кримінальну відповідальність
Перечитайте ёще раз - "статья 366-1 УК предусматривает ответственность в виде штрафа или лишения свободы за предоставление субъектом декларирования заведомо недостоверных сведений в декларации лица, уполномоченного на выполнение функций государства или местного самоуправления."
Я выделил для вас самое главное. И если Вы считаете, что "нет потерпевшей стороны", то очень сильно ошибаетесь.
Додано: Сер 28 жов, 2020 21:30
Re: КСУ визнав неконституційною кримінальну відповідальність
Це ж не перший вирок суда, на цю тему. Загальна теза така - якщо є якесь порушення, то слідство повинно довести це, в рамках КК. Ніяких додадкових покарань бути не може, поки не доведена вина, саме по порушенню статті кодекса. Тобто, декларувати можна змусити, але карати за протиріччя чи брехню ні, поки не доведені збитки особам чи державі.
Іншими словами - ніхто не має права тебе спитати: "Де ти взяв мільйон?". Фактично, так і було, Луценко навіть казав: "Просто заплатіть податок, і спіть спокійно." Суд лише закріпив таку тезу.
Востаннє редагувалось lapay в Сер 28 жов, 2020 21:38, всього редагувалось 1 раз.
Лікую зрадофільство, чищу вату, продаю обереги від НАТО... Зебіли відрізняються від Зефілів тим, що навіть сплять в рожевих окулярах.
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