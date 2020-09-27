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КСУ визнав неконституційною
кримінальну відповідальність...

КСУ визнав неконституційною кримінальну відповідальність...
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Обговорення статей з фінансово-економічних та політичних тем. Новини економіки, наукові статті з економіки, ціни на золото, податковий кодекс, кредит МВФ та інші.
Для обговорення Новин, Статей та Оглядів, розміщених на FINANCE.UA
  #<12
Повідомлення Додано: Сер 28 жов, 2020 21:32

https://www.facebook.com/events/1078803585908054/ - Відправим суддів-зрадників КСУ до Ростова
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