КСУ визнав неконституційною кримінальну відповідальність...
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"Зелю вибрала молодь"??????? Really??????? Ви часом не в ЦВК працюєте? Можливо для вас 40+ це молодь, не знаю. Але якраз не молодь склала найбільшу частину тих хто обрав оце. Молодь поїхала на шашлик а не пішла на вибори, а з тих хто пішов далеко не всі з молоді, як ви їх назвали вибирали Зе. На вибір молоді впливала думка їхніх родин або студентського середовища. Ви недооцінюєте нашу молодь, вона набагато кроків попереду зеленого. Тому пенсіонери обрали Зе, а не молодь, бо вони якраз, як мастодонти та динозаври на вибори пішли. А в усіх країнах та вже в дуже довгі часи кримінальна відповідальність за незаконне збагачення була є і буде, на відміну від України. Чому Коломойського переслідують в Америці? За несплату податків? А чому Лазаренка засудили в США на 9 років? Саме за відмивання грошей та шахрайство з банківськими переказами. Де тут податки? Щоби дискутувати на подібні теми треба мати відповідну юридичну освіту.
Sonya написав:"Зелю вибрала молодь"??????? Really??????? Ви часом не в ЦВК працюєте? Можливо для вас 40+ це молодь, не знаю. Але якраз не молодь склала найбільшу частину тих хто обрав оце. Молодь поїхала на шашлик а не пішла на вибори, а з тих хто пішов далеко не всі з молоді, як ви їх назвали вибирали Зе. На вибір молоді впливала думка їхніх родин або студентського середовища. Ви недооцінюєте нашу молодь, вона набагато кроків попереду зеленого. Тому пенсіонери обрали Зе, а не молодь, бо вони якраз, як мастодонти та динозаври на вибори пішли.
Більш помітний звʼязок підтримки того чи іншого кандидата простежується залежно від віку респондентів, хоча він став менш виразним, ніж був у першому турі. І хоча Зеленський є лідером в усіх вікових групах виборців, проте найвищу підтримку він має серед наймолодших.
За Зеленського найбільше (80%) проголосували люди віком до 30 років, серед цієї вікової категорії за Петра Порошенка проголосувало 19%. Далі рівень підтримки Зеленського знижується поступово з віком до 70% серед людей у віці 60 років і старше. Натомість рейтинг Порошенка зростає потроху до 29% серед осіб віком 60 років і старше.
«Тобто, чим старші люди, тим вони більш імовірно голосували за Петра Порошенка. Але все рівно серед всіх вікових груп переважна більшість підтримала Зеленського», – пояснив Антон Грушецький.
А в усіх країнах та вже в дуже довгі часи кримінальна відповідальність за незаконне збагачення була є і буде, на відміну від України. Чому Коломойського переслідують в Америці? За несплату податків? А чому Лазаренка засудили в США на 9 років? Саме за відмивання грошей та шахрайство з банківськими переказами. Де тут податки?
Незаконне - це те, за яке не сплачено податки. Майже в усьму світі:
Розуміння незаконного збагачення як дійсно коруп-ційно небезпечної проблеми почало з'являтися напри-кінці 70-х років ХХ століття. Першою серед міжнарод-них організацій, яка визначила невідповідність доходів і видатків посадовців займаним посадам, виконуваним функціям як незаконне збагачення та необхідність його криміналізації, стала Організація Американських Дер-жав. У ст. ІХ Міжамериканської конвенції про боротьбу з корупцією встановлюється вимога визнання як зло-чину суттєвого збільшення майна урядового чиновни-ка, що він не може зрозуміло пояснити у відношенні до його законних заробітків під час здійснення своїх функцій [4]. У той же час лише 2 (США та Канада) з 33 країн, що підписали/ратифікували Конвенцію, відмови-лися визнавати як окремий склад злочину – незаконне збагачення [5]. Докорінно інший підхід до розуміння терміну «незаконне збагачення» містить Конвенція Африканського союзу про недопущення корупції та бо-ротьбу з нею. Згідно із ст. 1 Конвенції, незаконним зба-гаченням визнається не лише значне збільшення активів державної посадової особи, яке він або вона не може раціонально обґрунтувати по відношенню до його або її доходу, а й будь-якої іншої особи [6, с. 4]. Тобто апріорі, у випадку наявності у громадянина майна значно біль-шого за його офіційні доходи незалежно від належності державній службі, це буде визнаватися актом корупції та вимагатиме відповідного розслідування.На теренах європейського континенту в рамках Кримінальної конвенції Ради Європи про боротьбу з корупцією та Конвенції складеної на основі ст. К. 3 (2) (с) Договору про Європейський Союз по боротьбі з корупцією, яка стосується посадових осіб Європей-ських Співтовариств або посадових осіб держав-чле-нів Європейського Союзу взагалі відсутні будь-які згадки про таке кримінальне діяння як «незаконне збагачення».
lapay написав:Щоб їх вимоги не протирічили нашій Конституції.
Нужно просто провести народный референдум и изменить Конституцию и всё. А также для коррупционных заседаний предусмотреть исключительно суд присяжных. Чтобы судьи только оглашали решения, а не принимали их.
Grover написав:Нужно просто провести народный референдум и изменить Конституцию и всё. А также для коррупционных заседаний предусмотреть исключительно суд присяжных. Чтобы судьи только оглашали решения, а не принимали их.
Не можна. Конституцію може змінити тільки Рада. Ввести "незаконне збагачення" в КК, в принципі, можна, але воно нічого не змінить. Толку, що в Африці воно є, і є конкретні кримінальні справи - там подолали корупцію? В Румунії його немає, але антикорупційна система успішно працює. Не в цьому щастя. Воно зрозуміло, що ЄС вважає нас Білою Африкою, але діяти треба по закону.
Лікую зрадофільство, чищу вату, продаю обереги від НАТО... Зебіли відрізняються від Зефілів тим, що навіть сплять в рожевих окулярах.