КСУ визнав неконституційною кримінальну відповідальність...

Вы несете откровенную чушь и пургу. Незаконное - это то что получено незаконным путём, например украдено или получено путем злоупотребления служебными полномочиями госслужащего.
От неуплаты налога законный доход не перестает быть законным. Как и наоборот - незаконный доход не становится законным от уплаты налога.
Вы путаете неуплату налогов и коррупцию. Это совершенно разные вещи.
Коррупция - это по сути грабёж, только совершенный госслужащим с использованием государственных полномочий в качестве инструмента для угроз, шантажа, принуждения или вымогательства.
Общество наделяет госслужащих полномочиями не для того чтобы они использовали эти полномочия для грабежа, вымогательства или воровства. А для того, чтобы госслужащий выполнял общественно-полезную работу.
Публикация декларации госслужащего необходима для того, чтобы общество могло контролировать госслужащего. Чтобы общество могло убедиться, что госслужащий или его родственники не получают незаконных доходов и не имеют незаконно полученного имущества (за счет воровства, ограбления населения или госбюджета, откатов и т.п.). А вовсе не для задач налогообложения.