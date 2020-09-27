КСУ визнав неконституційною кримінальну відповідальність...

Додано: Нед 08 лис, 2020 07:13

Вот не пойму почему Зеленский под тюрьму подписывается, его же подставят и посадят?

Вот глупый...



Байден очевидно будет петю и его кдло продвигать, а Зе превышая полномочия, просто стягивает удавку на своей шее

Только когда плывешь против течения, понимаешь, чего стоит свободное мнение...