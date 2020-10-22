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Уряд перерозподілив 1,4
мільярда гривень на зарплати...

Уряд перерозподілив 1,4 мільярда гривень на зарплати...
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Обговорення статей з фінансово-економічних та політичних тем. Новини економіки, наукові статті з економіки, ціни на золото, податковий кодекс, кредит МВФ та інші.
Для обговорення Новин, Статей та Оглядів, розміщених на FINANCE.UA
Повідомлення Додано: Чет 29 жов, 2020 14:35

Уряд перерозподілив 1,4 мільярда гривень на зарплати...

Пропонуємо до обговорення:
Кабінет міністрів України перерозподілив 1,4 млрд грн для забезпечення виплати заробітної плати працівникам державних вугледобувних підприємств.

Дивися повний текст Уряд перерозподілив 1,4 мільярда гривень на зарплати шахтарям.
R2
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Повідомлення Додано: Чет 29 жов, 2020 14:36

Ну так да, наверное проще. Кто то нажил, перекрыли бюджетными. Правильной дорогой идете товарищи.
Igorten
 
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Повідомлення Додано: Чет 29 жов, 2020 14:48

Re: Уряд перерозподілив 1,4 мільярда гривень на зарплати...

Всё же немного не так.
- Это стоимость "Роттердам +" (была всё же правильная формула и электроэнергия была в достатке не было коллапса)
И "борьбы с коррупцией" - особенно в угледобывающей отрасли.
Потеря которой - сравнима потерей независимости Украины.
Увидеть массовый протест уволенных украинских судей – мечта. Представляете, Майдан, тысяч пятнадцать митингующих – судьи и их помощники или родственники. Бочки с кострами – на растопку идут те решения, которые хотелось бы скрыть.
Kudrjavuy
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Повідомлення Додано: Чет 29 жов, 2020 14:53

Правильно, зачем Ахметову платить шахтарям? Уряд оплатит.

Приватизация прибыли, национализация убытков
За Виталия Наливкина!
Вкладчик1234
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Повідомлення Додано: Чет 29 жов, 2020 18:28

Re: Уряд перерозподілив 1,4 мільярда гривень на зарплати...

  Kudrjavuy написав:Всё же немного не так.
- Это стоимость "Роттердам +" (была всё же правильная формула и электроэнергия была в достатке не было коллапса)
И "борьбы с коррупцией" - особенно в угледобывающей отрасли.
Потеря которой - сравнима потерей независимости Украины.


Часто читаю ваши посты, но блин ваше изложение зачастую ставит меня в тупик. Цитатой из "Собачьего сердца" "— Кто на ком стоял??? Потрудитесь излагать Ваши мысли яснее." ;)
Если правильно понял то чем подтверждена правильность Роттердама+ ? Если фраза ниже про коррупцию относится к Роттердаму, то не та же ли эта коррупция возведенная в степень закона, и продиктована импотенцией в части реальных преобразований в стране.
Igorten
 
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Повідомлення Додано: П'ят 30 жов, 2020 10:00

  Igorten написав:
  Kudrjavuy написав:Всё же немного не так.
- Это стоимость "Роттердам +" (была всё же правильная формула и электроэнергия была в достатке не было коллапса)
И "борьбы с коррупцией" - особенно в угледобывающей отрасли.
Потеря которой - сравнима потерей независимости Украины.


Часто читаю ваши посты, но блин ваше изложение зачастую ставит меня в тупик. Цитатой из "Собачьего сердца" "— Кто на ком стоял??? Потрудитесь излагать Ваши мысли яснее." ;)
Если правильно понял то чем подтверждена правильность Роттердама+ ? Если фраза ниже про коррупцию относится к Роттердаму, то не та же ли эта коррупция возведенная в степень закона, и продиктована импотенцией в части реальных преобразований в стране.

Не умеет он -- кто только не намекал... -- то ли бот какой -- то ли клон Долярчика -- можно смело в фильтр добавлять -- ничего полезного он не пишет.
_hunter
 
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