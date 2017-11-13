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У Польщі легалізувалася рекордна
кількість українських...

У Польщі легалізувалася рекордна кількість українських...
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Обговорення статей з фінансово-економічних та політичних тем. Новини економіки, наукові статті з економіки, ціни на золото, податковий кодекс, кредит МВФ та інші.
Для обговорення Новин, Статей та Оглядів, розміщених на FINANCE.UA
  #<123>
Повідомлення Додано: Чет 29 жов, 2020 17:29

Re: У Польщі легалізувалася рекордна кількість українських..

  Grover написав:Речь идёт о переводе со своей (иностранной) на свою же (украинскую) карту. Но можно и не переводить

Для налоговой какая разница со своей или не со своей, если она возьмётся этот процесс мониторить?
Mind the gap.
You can't go over your budgets if you don't check!
  • Рахунок в польському банку для українського туриста cutt.ly/konto_w_Polsce
  • Переказ грошей з України за кордон та з-за кордону в Україну cutt.ly/faster_and_cheaper_than_swift
vitaliy_berdinskikh
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Повідомлення Додано: Чет 29 жов, 2020 17:30

  Grover написав:
  RomanTik написав:Gastarbaiter, а тот кому переводят - заплатил НДФЛ?

Речь идёт о переводе со своей (иностранной) на свою же (украинскую) карту. Но можно и не переводить, а просто взять у банка дополнительную карту (счёт один - карт к нему несколько) и отдать члену семьи. А член семьи пользуется "чужой" картой. Или просто обналичивает в ближайшем банкомате "чужую" карту.

Обязанность отчислять НДФЛ в украинский бюджет возникает только у налоговых резидентов (гражданство роли не играет). Как только легально прожил в Польше более 6 мес - ты Украине официально ничего не должен. Такой же принцип и у моряков/пилотов, которые более 6 мес в году в рейсах (тем, вообще, через оффшоры з/п выплачивают с практически 0 налогами).

Все гааараздо интереснее:
https://icg-seminar.com.ua/rezident-ukrainy/
и
https://mind.ua/ru/openmind/20212508-
-- налоговое резиденство не так-то просто "потерять" :)
_hunter
 
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Повідомлення Додано: Чет 29 жов, 2020 18:09

  _hunter написав:налоговое резиденство не так-то просто "потерять"

При переїзді в іншу країну український пенсіонер втрачає можливість отримувати пенсію в Україні. Навіщо тоді живучи за кордоном продовжувати платити податки в Україні, якщо віддача все одно нульова?
Щоб витрачати гроші з розумом, потрібні всього дві речі.
NetSerpent
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Повідомлення Додано: Чет 29 жов, 2020 18:25

  _hunter написав:
  Grover написав:
  RomanTik написав:Gastarbaiter, а тот кому переводят - заплатил НДФЛ?

Речь идёт о переводе со своей (иностранной) на свою же (украинскую) карту. Но можно и не переводить, а просто взять у банка дополнительную карту (счёт один - карт к нему несколько) и отдать члену семьи. А член семьи пользуется "чужой" картой. Или просто обналичивает в ближайшем банкомате "чужую" карту.

Обязанность отчислять НДФЛ в украинский бюджет возникает только у налоговых резидентов (гражданство роли не играет). Как только легально прожил в Польше более 6 мес - ты Украине официально ничего не должен. Такой же принцип и у моряков/пилотов, которые более 6 мес в году в рейсах (тем, вообще, через оффшоры з/п выплачивают с практически 0 налогами).

Все гааараздо интереснее:
https://icg-seminar.com.ua/rezident-ukrainy/
и
https://mind.ua/ru/openmind/20212508-
-- налоговое резиденство не так-то просто "потерять" :)

Не можу не погодитись...!!!

Якщо сім"я в Україні і ти їм перераховуєш кошти, навіть, якщо тебе рік немає в Україні, ДФС тебе візьме за яйко ... (((

Два варіанти як я бачу - перевезти сім"ю чи розлучення.
change_pm
 
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Повідомлення Додано: Чет 29 жов, 2020 20:45

  RO41m написав:Это все хорошо, но сколько из них там с семьей? Или уверенны, что смогут там жить с семьей. Даже работая официально на заводе. Сейчас, когда живут по 5-6 человек в квартире это одно, но если самому тянуть аренду квартиры — отложить не всегда получиться.
Чем отличается вечная аренда там от вечной аренды здесь, из-за которой многие без собственного жилья туда и поехали. Многие едут туда заработать побольше и побыстрее, а не за легализацией. Статья на эту тему.

А тем временем
Генеральним консульством України в Кракові 29 жовтня 2020 року був зареєстрований тисячний у 2020 році новонароджений громадянин України!
Gastarbaiter
 
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Повідомлення Додано: Чет 29 жов, 2020 20:56

  vitaliy_berdinskikh написав:Поляки ж как-то откладывают.


В кредит лет на 15-20 под 3-4% в злотых почему бы и нет.
А потом спрашивают, ты не хочешь в Киев? Нет млять, не хочу. (c)
summacut
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Повідомлення Додано: Чет 29 жов, 2020 21:01

  Grover написав:
  RomanTik написав:Gastarbaiter, а тот кому переводят - заплатил НДФЛ?

Речь идёт о переводе со своей (иностранной) на свою же (украинскую) карту. Но можно и не переводить, а просто взять у банка дополнительную карту (счёт один - карт к нему несколько) и отдать члену семьи. А член семьи пользуется "чужой" картой. Или просто обналичивает в ближайшем банкомате "чужую" карту.

Обязанность отчислять НДФЛ в украинский бюджет возникает только у налоговых резидентов (гражданство роли не играет). Как только легально прожил в Польше более 6 мес - ты Украине официально ничего не должен. Такой же принцип и у моряков/пилотов, которые более 6 мес в году в рейсах (тем, вообще, через оффшоры з/п выплачивают с практически 0 налогами).

Для "продвинутых" - можно даже "расшарить" свою карту родственникам через Apple-Google-pay (только для оплаты. снятие налички вроде не будет работать, это нужно отдельно уточнить)
За Виталия Наливкина!
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Повідомлення Додано: Чет 29 жов, 2020 21:33

Будуть тікати з України разом с сім ями!
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Повідомлення Додано: П'ят 30 жов, 2020 06:29

Ни чего плохого нет в том что выехало в 3 раза больше людей в Польшу. Тихо завоевуем территорию :) и нафига учить польский язык если Польша это Украина?
kemeron1990
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Повідомлення Додано: П'ят 30 жов, 2020 08:05

Re: У Польщі легалізувалася рекордна кількість українських..

  change_pm написав:Якщо сім"я в Україні і ти їм перераховуєш кошти, навіть, якщо тебе рік немає в Україні, ДФС тебе візьме за яйко ... (((

С кучей стран подписаны законы об избежании двойного налогооблажения. По этим законам если НДФЛ уплачен к примеру в Польше - в Украине он не платится не зависимо он статуса налогового резидента.
Mind the gap.
You can't go over your budgets if you don't check!
  • Рахунок в польському банку для українського туриста cutt.ly/konto_w_Polsce
  • Переказ грошей з України за кордон та з-за кордону в Україну cutt.ly/faster_and_cheaper_than_swift
vitaliy_berdinskikh
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