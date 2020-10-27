У Польщі легалізувалася рекордна кількість українських...
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Grover написав:Допустим, человек утратил украинское гражданство
Он уже не заробитчанин. Новость о заробитчанах.
Grover написав:но в Украине остались родители (первая степень родства) и после них ему остаётся какое-то наследство
Это вообще совершенно другая история, в противоположном так сказать напавлении. Нас вообще-то не особо должны волновать проблемы получения наследва гражданами других государств, это вопрос десятой степени важности.
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vitaliy_berdinskikh написав:разницу доплачивают как раз те на кого закон об избежании двойного налогооблажения не распространяется
Вы ошибаетесь. Если нет межправительственного соглашения, то налог платится ДВА РАЗА (по разу в каждой стране) и ПО ПОЛНОЙ СТАВКЕ (каждой страны). Это как служба в армии: если будучи иностранным гражданином человек отслужил в своей родной стране, а затем получил украинское гражданство до 27 лет, то добро пожаловать в ВСУ.
А вот если межправительственное соглашение есть, тогда доплачивается только разница, если в стране происхождения дохода налоговая ставка ниже чем в Украине:
если украинец работает в стране, с которой подписано специальное соглашение, то после приезда в Украину нужно заполнить декларацию и компенсировать только налоговую ставку. Например, в Болгарии подоходный налог составляет 10%. Если с ней подписано специальное соглашение, то в Украине нужно будет доплатить налог в размере 9,5% (в Украине подоходный налог с военным сбором составляет 19,5%).
vitaliy_berdinskikh написав:Нас вообще-то не особо должны волновать проблемы получения наследва гражданами других государств, это вопрос десятой степени важности.
Увы, но если и украинец получает наследство от иностранного родственника первой степени, то тоже точно так же попадает на налог по полной. Не важно кто от кого наследует - как только кто-то один из участников процесса без украинского гражданства - полное попадалово. Такой галиматьи нет даже в НК РФ.
174.2.3. по ставке, определенной в пункте 167.1 статьи 167 данного Кодекса, для любого объекта наследства, наследуемого наследником от наследодателя- нерезидента, и для любого объекта наследства, наследуемого наследником-нерезидентом от наследодателя-резидента.
Всё же речь идёт не о гражданстве, а о налоговом резиденстве, однако хрен редьки не слаще.