Кабінет міністрів ухвалив постанову про підвищення капітаційної ставки за пацієнтів для сімейних лікарів.
Дивися повний текст Кабмін підвищив ставку за пацієнта для сімейних лікарів.
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Додано: П'ят 30 жов, 2020 14:18
Кабмін підвищив ставку за пацієнта для сімейних лікарів
Пропонуємо до обговорення:
Дивися повний текст Кабмін підвищив ставку за пацієнта для сімейних лікарів.
Додано: П'ят 30 жов, 2020 18:08
Мне непонятно о большой нагрузке на семейных врачей. Я пенсионер, не болею, естественно, к врачу не обращаюсь. Так что, я такой здоровый уникум?
Додано: П'ят 30 жов, 2020 18:16
Моя семья из 4 человек за 5 лет обращались к врачам только за бюрократией для поступления в садик, школу
Парацетамол в таблетках и сами себе можем выписать, вместо свечей в анал с тем же действием, которые так любят выписывать врачи
Лучше бы наличкой давали эти деньги людям на руки, после чего, если хочется, относи их врачу, не хочешь, трать по своему усмотрению
Додано: Суб 31 жов, 2020 00:12
60 копеек должны повысить доверие к подушевой ставке! Не, ну а как же, 48 копеек - это уже нет таких денег!
Додано: Суб 31 жов, 2020 00:33
Нет. Просто увеличили расходы государства на "семейных лекарей". Суть работы которых сводится к дублированию функционала электронного кабинета.
Вы можете записаться к доктору сами в интернете, а можете через "семейного лекаря". За эту услугу записи, "семейный лекарь" получал от государства за каждого пациента который подписал декларацию по 600 грн 48 коп. А теперь будет получать за каждого пациента по 651 грн 60 коп.
Докторов это видно никак не затрагивает, только "семейных лекарей".
Лимит у "семейного лекаря" если не ошибаюсь 1800 деклараций. Т.е. предельная зарплата "семейного лекаря" = 1800 * 651.60 = 1 миллион 172 тысячи 880 гривен.
Востаннє редагувалось Амвросий в Суб 31 жов, 2020 00:50, всього редагувалось 1 раз.
Додано: Суб 31 жов, 2020 14:08
А у нас вообще нет этого "Семейного ликаря".
651.60 грн имеется ввиду в год.
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