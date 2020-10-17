RSS
Finance.UA
Домашні фінанси
Міняйло
Головна Учасники Пошук FAQ Правила Зворотній зв'язок
Форуми
/
Все про гроші: інші
фінансові ринки та послуги
/
Обговорення статей
/
Ferrari відсудила у клієнта
€300 тисяч за фото, що...

Ferrari відсудила у клієнта €300 тисяч за фото, що...
+ Додати
    тему
Відповісти
на тему
Обговорення статей з фінансово-економічних та політичних тем. Новини економіки, наукові статті з економіки, ціни на золото, податковий кодекс, кредит МВФ та інші.
Для обговорення Новин, Статей та Оглядів, розміщених на FINANCE.UA
Повідомлення Додано: Вів 03 лис, 2020 02:56

Ferrari відсудила у клієнта €300 тисяч за фото, що...

Пропонуємо до обговорення:
Позов був висунутий проти німецького дизайнера Філіпа Плейна, який два роки тому розмістив у соцмережі знімки.

Дивися повний текст Ferrari відсудила у клієнта €300 тисяч за фото, що \"паплюжать репутацію\" (фото).
R2
Аватар користувача
Робот новин
 
Повідомлень: 91021
З нами з: 14.05.04
Подякував: 0 раз.
Подякували: 135 раз.
 
Профіль
Повідомлення Додано: Вів 03 лис, 2020 02:56

На благодійність - то, мабуть, "сиріткам" з гетто...
yurii_kruhlov
Аватар користувача
 
Повідомлень: 60
З нами з: 16.10.18
Подякував: 2 раз.
Подякували: 5 раз.
 
Профіль
Повідомлення Додано: Вів 03 лис, 2020 12:00

ФП красавчик, делает что хочет и плевал на стереотипы, просто видит свое направление и реализует его, и наплевать что себестоимость продукции 10 баксов а продажа по 800 - такую смелость в производственном бизнесе и построении бренда мало кто может продемонстрировать.
leadfloworg
Аватар користувача
 
Повідомлень: 2
З нами з: 03.11.20
Подякував: 0 раз.
Подякували: 0 раз.
 
Профіль
Повідомлення Додано: Вів 03 лис, 2020 15:33

На фото зелёные кроссы Phantom Kick$ по 1200 евро. А что, парень идёт к успеху, скоро шестую Феррари купит.
phantom_systems
Аватар користувача
 
Повідомлень: 1263
З нами з: 14.04.15
Подякував: 15 раз.
Подякували: 191 раз.
 
Профіль
Повідомлення Додано: Вів 03 лис, 2020 15:52

Re: Ferrari відсудила у клієнта €300 тисяч за фото, що...

https://www.plein.com/ua/%D0%B4%D0%BB%D ... B0/?page=4
"людина померла, і якщо в неї було діагностовано ковід2019, вона потрапляє в статистику. Не внаслідок коронавірусної хвороби, а коли померла з коронавірусною хворобою. І в нас все одно летальність вже менше ніж 2%” гол. держ.сан. лікар України
yama
 
Повідомлень: 2899
З нами з: 12.08.17
Подякував: 5709 раз.
Подякували: 599 раз.
 
Профіль
1
Повідомлення Додано: Вів 03 лис, 2020 16:02

Re: Ferrari відсудила у клієнта €300 тисяч за фото, що...

Дебілізм якийсь, не побачив нічого паплюжного.
На його місці я б продав всі феррарі і перейшов на авто конкурентів, потім манагери феррарі самі за ним бігали б з вибаченнями.
Увага, на форумі порохата цензура.
Faceless, не ганьби сайт своєю "модерацією", віддай кнопку.
unicdima
Аватар користувача
 
Повідомлень: 921
З нами з: 10.06.19
Подякував: 33 раз.
Подякували: 77 раз.
 
Профіль
Повідомлення Додано: Вів 03 лис, 2020 17:45

  unicdima написав: потім манагери феррарі самі за ним бігали б з вибаченнями.

Это навряд ли...
Конрад Карлович
Аватар користувача
 
Повідомлень: 1638
З нами з: 28.04.10
Подякував: 5 раз.
Подякували: 146 раз.
 
Профіль
Повідомлення Додано: Вів 03 лис, 2020 18:31

Re: Ferrari відсудила у клієнта €300 тисяч за фото, що...

Philip Plein - это диагноз.
airmax78
 
Повідомлень: 36524
З нами з: 25.10.12
Подякував: 887 раз.
Подякували: 4350 раз.
 
Профіль
1
Форум:
+ Додати
    тему
Відповісти
на тему
Зараз переглядають цей форум: Немає зареєстрованих користувачів і 2 гостей
Модератори: ТупУм, Ірина_, Модератор

Схожі теми
Теми
 Відповіді Перегляди Останнє
Кількість підприємців в Україні зросла на 60 тисяч
R2 » Пон 02 лис, 2020 11:28
1 121
Переглянути останнє повідомлення
Пон 02 лис, 2020 11:29
smromko
Кому і за що в Україні платять від 50 тисяч зарплати 1, 2, 3
R2 » Суб 17 жов, 2020 15:35
22 1663
Переглянути останнє повідомлення
Суб 31 жов, 2020 00:06
nighthawk5
Будинок на Сицилії можна купити за 1 євро (фото)
R2 » Вів 27 жов, 2020 14:27
3 220
Переглянути останнє повідомлення
Сер 28 жов, 2020 17:42
svm30055

Видалити встановлені форумом файли cookie
Зараз обговорюється
Альфа-Банк (90673)
03.11.2020 19:18
Все материалы
Топ
відповідей
Топ
користувачів
В контексті FINANCE.UA
Топ новини
Реклама

Форуми Finance.ua


Finance.ua


При використанні матеріалів даної сторінки посилання на FINANCE.UA обов'язкове,
для інтернет-видань - гіперпосилання, не закрите для індексації пошуковими системами.
Copyright © 2000-2011 Файненс.ЮА. Конфіденційність.
Powered by phpBB.