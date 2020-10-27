RSS
Finance.UA
Домашні фінанси
Міняйло
Головна Учасники Пошук FAQ Правила Зворотній зв'язок
Форуми
/
Все про гроші: інші
фінансові ринки та послуги
/
Обговорення статей
/
Малий бізнес мітингує під
Радою проти законів, які...

Малий бізнес мітингує під Радою проти законів, які...
+ Додати
    тему
Відповісти
на тему
Обговорення статей з фінансово-економічних та політичних тем. Новини економіки, наукові статті з економіки, ціни на золото, податковий кодекс, кредит МВФ та інші.
Для обговорення Новин, Статей та Оглядів, розміщених на FINANCE.UA
  #<1234
Повідомлення Додано: Сер 04 лис, 2020 16:54

Re: Малий бізнес мітингує під Радою проти законів, які...

  fishman написав:интернет торговля через разные ОЛХ, группы в Фейсбуке, Инстаграме, Вайбере - ОЧЕНЬ МНОГИЕ (не будем говорить все) торгуют нелегально ввезёнными товарами (контрабандой)

Так они и налогов не платят от слова СОВСЕМ. Просят прислать деньги на карту физлица, банк выдаёт ФИО получателя, вбиваем их на https://usr.minjust.gov.ua/content/free-search
и в 98% получаем, что ФОП закрыт 5-10 лет назад.

Но, приходиться покупать имеено в таких местах, т.к. налоги не включены в стоимость, по-этому дешевле не найти
safonovstanislav
 
Повідомлень: 2946
З нами з: 10.05.14
Подякував: 219 раз.
Подякували: 481 раз.
 
Профіль
Повідомлення Додано: Сер 04 лис, 2020 19:40

  ddm5 написав:Я работаю на общей форме учёта, муж и сын - единщики. И я совсем не против, чтоб они работали без РРО, так как это нам еще бы два кассовых покупать пришлось, платить за их обслуживание, покупать расходники... ну и учёт, знаете ли, уже совсем не тот с РРО. Это уже накладные надо на весь товар и чем тогда такой единщик будет отличаться от общего?


Не надо регистрироваться чтобы писать бред. Ничего покупать ненадо. Устанавливаете приложение от дуба или налоговой и будет вам и вашей родне счастье, а стране учёт налогов.
Ratatui
Аватар користувача
 
Повідомлень: 7265
З нами з: 30.11.12
Подякував: 110 раз.
Подякували: 690 раз.
 
Профіль
  #<1234
Форум:
+ Додати
    тему
Відповісти
на тему
Зараз переглядають цей форум: Немає зареєстрованих користувачів і 3 гостей
Модератори: ТупУм, Ірина_, Модератор

Схожі теми
Теми
 Відповіді Перегляди Останнє
Майже 60% українців проти повернення жорсткого карантину
R2 » Чет 29 жов, 2020 18:12
1 124
Переглянути останнє повідомлення
П'ят 30 жов, 2020 10:10
_hunter
IBOX Bank подав до суду проти видання mind.ua: сума...
R2 » Вів 27 жов, 2020 17:08
1 103
Переглянути останнє повідомлення
Вів 27 жов, 2020 17:08
alex_dvornichenko
У МОЗ розповіли, коли з'явиться українська вакцина проти...
R2 » Сер 21 жов, 2020 10:31
3 282
Переглянути останнє повідомлення
Сер 21 жов, 2020 15:03
valera2011

Видалити встановлені форумом файли cookie
Зараз обговорюється
Все материалы
Топ
відповідей
Топ
користувачів
В контексті FINANCE.UA
Топ новини
Реклама

Форуми Finance.ua


Finance.ua


При використанні матеріалів даної сторінки посилання на FINANCE.UA обов'язкове,
для інтернет-видань - гіперпосилання, не закрите для індексації пошуковими системами.
Copyright © 2000-2011 Файненс.ЮА. Конфіденційність.
Powered by phpBB.