Малий бізнес мітингує під Радою проти законів, які...
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ddm5 написав:Я работаю на общей форме учёта, муж и сын - единщики. И я совсем не против, чтоб они работали без РРО, так как это нам еще бы два кассовых покупать пришлось, платить за их обслуживание, покупать расходники... ну и учёт, знаете ли, уже совсем не тот с РРО. Это уже накладные надо на весь товар и чем тогда такой единщик будет отличаться от общего?
Не надо регистрироваться чтобы писать бред. Ничего покупать ненадо. Устанавливаете приложение от дуба или налоговой и будет вам и вашей родне счастье, а стране учёт налогов.