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ТОП-5 зарплат гендиректорів
українських державних...

ТОП-5 зарплат гендиректорів українських державних...
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Обговорення статей з фінансово-економічних та політичних тем. Новини економіки, наукові статті з економіки, ціни на золото, податковий кодекс, кредит МВФ та інші.
Для обговорення Новин, Статей та Оглядів, розміщених на FINANCE.UA
Повідомлення Додано: Сер 04 лис, 2020 16:39

ТОП-5 зарплат гендиректорів українських державних...

Пропонуємо до обговорення:
Уже не перший рік зарплати українських чиновників є болючим питанням для України.

Дивися повний текст ТОП-5 зарплат гендиректорів українських державних підприємств (інфографіка).
R2
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Повідомлення Додано: Сер 04 лис, 2020 16:39

Коррумпированы суды, продажные чинуши, оборотни в сбу... 2 млн это еще маленкая з/п. В таком болоте можна воровать миллиарды!
l4567
 
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Повідомлення Додано: Сер 04 лис, 2020 20:04

Обсуждать з/п топов в 50 куе/мес? Вы серьезно???
Gastarbaiter
 
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