Уже не перший рік зарплати українських чиновників є болючим питанням для України.
Дивися повний текст ТОП-5 зарплат гендиректорів українських державних підприємств (інфографіка).
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Додано: Сер 04 лис, 2020 16:39
ТОП-5 зарплат гендиректорів українських державних...
Пропонуємо до обговорення:
Дивися повний текст ТОП-5 зарплат гендиректорів українських державних підприємств (інфографіка).
Додано: Сер 04 лис, 2020 16:39
Коррумпированы суды, продажные чинуши, оборотни в сбу... 2 млн это еще маленкая з/п. В таком болоте можна воровать миллиарды!
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