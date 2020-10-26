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Вперше з 2017 року пожвавився
ринок іпотечного...

Вперше з 2017 року пожвавився ринок іпотечного...
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Обговорення статей з фінансово-економічних та політичних тем. Новини економіки, наукові статті з економіки, ціни на золото, податковий кодекс, кредит МВФ та інші.
Для обговорення Новин, Статей та Оглядів, розміщених на FINANCE.UA
Повідомлення Додано: Сер 04 лис, 2020 17:36

Вперше з 2017 року пожвавився ринок іпотечного...

Пропонуємо до обговорення:
Цього літа вперше від початку 2017 року іпотечні кредити зростали швидше, ніж споживчі.

Дивися повний текст Вперше з 2017 року пожвавився ринок іпотечного кредитування - голова НБУ.
R2
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Повідомлення Додано: Сер 04 лис, 2020 17:36

Если брать в гривне под 6% годовых тогда это неплохое предложение, с учётом плавной девальвации. И если зп в уе)
Остальным так себе предложение.
straponesa
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