|
|
Нову пенсійну систему повинні прийняти до кінця року: що...
|
+ Додати
тему
|
Відповісти
на тему
Обговорення статей з фінансово-економічних та політичних тем. Новини економіки, наукові статті з економіки, ціни на золото, податковий кодекс, кредит МВФ та інші.
Для обговорення Новин, Статей та Оглядів, розміщених на FINANCE.UA
Додано: Пон 09 лис, 2020 13:08
vitaliy_berdinskikh написав: avk написав:
Неужели непонятно? Чтобы не удлинять путь денег к пенсионеру. Ведь он уже должен получать свои накопительные деньги из фонда, так пусть получает их в зарплате.
Непонятно так как у нас не напокительная, а солидарная система. Была б напокительная - вопроса не было б.
Так в статье как раз речь о законопроекте о накопительной пенсии.
-
avk
-
-
- Повідомлень: 825
- З нами з: 20.03.10
- Подякував: 53 раз.
- Подякували: 101 раз.
-
- Профіль
-
|
|
+ Додати
тему
|
Відповісти
на тему
Зараз переглядають цей форум: Rainbow
і 1 гість
Модератори:
ТупУм, Ірина_, Модератор
|
Схожі теми
|
|13
|1685
|
Пон 09 лис, 2020 12:42
Ой+
|
|1
|158
|
|
|1
|92
|