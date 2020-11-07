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Нову пенсійну систему повинні
прийняти до кінця року: що...

Нову пенсійну систему повинні прийняти до кінця року: що...
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Обговорення статей з фінансово-економічних та політичних тем. Новини економіки, наукові статті з економіки, ціни на золото, податковий кодекс, кредит МВФ та інші.
Для обговорення Новин, Статей та Оглядів, розміщених на FINANCE.UA
  #<12
Повідомлення Додано: Пон 09 лис, 2020 13:08

  vitaliy_berdinskikh написав:
  avk написав:Неужели непонятно? Чтобы не удлинять путь денег к пенсионеру. Ведь он уже должен получать свои накопительные деньги из фонда, так пусть получает их в зарплате.

Непонятно так как у нас не напокительная, а солидарная система. Была б напокительная - вопроса не было б.

Так в статье как раз речь о законопроекте о накопительной пенсии.
avk
 
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