Верховний суд 27 жовтня відмовився задовольнити касаційну скаргу ПриватБанк та Кабміну у справі процедури bail-in акцій ТОВ "Реватіс".
Дивися повний текст Верховний суд не застосував \"антиколомойський\" закон у справі проти ПриватБанку.
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Додано: Пон 09 лис, 2020 16:02
Верховний суд не застосував "антиколомойський" закон у...
Пропонуємо до обговорення:
Дивися повний текст Верховний суд не застосував \"антиколомойський\" закон у справі проти ПриватБанку.
Додано: Вів 10 лис, 2020 00:17
Антиколомойский закон принят для Европы ... А для Украины есть суд, самый справедливый суд в мире!))
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