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Верховний суд не застосував
"антиколомойський" закон у...

Верховний суд не застосував "антиколомойський" закон у...
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Обговорення статей з фінансово-економічних та політичних тем. Новини економіки, наукові статті з економіки, ціни на золото, податковий кодекс, кредит МВФ та інші.
Для обговорення Новин, Статей та Оглядів, розміщених на FINANCE.UA
Повідомлення Додано: Пон 09 лис, 2020 16:02

Верховний суд не застосував "антиколомойський" закон у...

Пропонуємо до обговорення:
Верховний суд 27 жовтня відмовився задовольнити касаційну скаргу ПриватБанк та Кабміну у справі процедури bail-in акцій ТОВ "Реватіс".

Дивися повний текст Верховний суд не застосував \"антиколомойський\" закон у справі проти ПриватБанку.
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У них свои законы: бабло побеждает все.
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Повідомлення Додано: Вів 10 лис, 2020 00:17

Антиколомойский закон принят для Европы ... А для Украины есть суд, самый справедливый суд в мире!))
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