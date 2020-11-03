Про це повідомляє Офіс президента України.
Дивися повний текст Україна закупить 300 млн тестів на антитіла до коронавірусу.
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Додано: Вів 10 лис, 2020 09:08
Україна закупить 300 млн тестів на антитіла до коронавірусу
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Дивися повний текст Україна закупить 300 млн тестів на антитіла до коронавірусу.
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