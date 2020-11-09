Таку думку висловив журналістові УНН експерт Економічної дискусійного клубу Олег Пендзин.
Дивися повний текст Карантин вихідного дня не врятує українську економіку від локдауну - думка економіста.
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Додано: Вів 10 лис, 2020 09:51
Карантин вихідного дня не врятує українську економіку...
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Дивися повний текст Карантин вихідного дня не врятує українську економіку від локдауну - думка економіста.
Додано: Вів 10 лис, 2020 09:52
Конечно не спасет, нужно меньше рабочих дней - перевод на 4-3х дневную рабочую неделю. Два дня карантина не повлияют, нужно закрывать Киев от пригорода.
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