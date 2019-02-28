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Пошук коштів. Кредити для юридичних і фізичних осіб, інвестиції в startup або діючий бізнес, кредитування виробників і приватних осіб, залучення інвестицій
Додано: Сер 11 лис, 2020 16:42
Инвестиции.Криптовалюта. до 15% ежемесячно
Всем доброго времени суток. Я Занимаюсь инвестициями в криптовалюту. Доходность-15 % ежемесячно. Это не хайп и скам проекты. Все четко разъясню и дам подробную информацию для тех, кому интересно .
Додано: Сер 11 лис, 2020 17:47
крипта
steam_new_s можеш прямо в темі одразу описувати, де торгуєш, як це відбувається, тут нема нічого секретного щоб приховувати
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