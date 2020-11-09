RSS
Finance.UA
Домашні фінанси
Міняйло
Головна Учасники Пошук FAQ Правила Зворотній зв'язок
Форуми
/
Все про гроші: інші
фінансові ринки та послуги
/
Обговорення статей
/
Чому тотальний карантин в
Україні можуть ввести...

Чому тотальний карантин в Україні можуть ввести...
+ Додати
    тему
Відповісти
на тему
Обговорення статей з фінансово-економічних та політичних тем. Новини економіки, наукові статті з економіки, ціни на золото, податковий кодекс, кредит МВФ та інші.
Для обговорення Новин, Статей та Оглядів, розміщених на FINANCE.UA
Повідомлення Додано: Сер 11 лис, 2020 16:52

Чому тотальний карантин в Україні можуть ввести...

Пропонуємо до обговорення:
Таку думку в ефірі Апостроф Live висловив лікар-інфекціоніст Вадим Аристов.

Дивися повний текст Чому тотальний карантин в Україні можуть ввести несподівано - думка лікаря.
R2
Аватар користувача
Робот новин
 
Повідомлень: 91156
З нами з: 14.05.04
Подякував: 0 раз.
Подякували: 135 раз.
 
Профіль
Повідомлення Додано: Сер 11 лис, 2020 16:52

Аристов описал плачевную ситуацию в украинских больницах.

Оп-па! Вот так нежданчик! Зато потратим деньги из коронавирусного фонда на телесериалы.
Grover
 
Повідомлень: 182
З нами з: 05.04.11
Подякував: 5 раз.
Подякували: 36 раз.
 
Профіль
Повідомлення Додано: Сер 11 лис, 2020 19:31

Дореформировались,паразиты.Первое,что нужно было сделать-повысить зарплаты врачам и медсестрам,хотя бы в этот период.В гробу власть нас видела.
Scotch
 
Повідомлень: 745
З нами з: 01.08.10
Подякував: 84 раз.
Подякували: 85 раз.
 
Профіль
Повідомлення Додано: Чет 12 лис, 2020 08:33

Re: Чому тотальний карантин в Україні можуть ввести...

Scotch написав:Дореформировались,паразиты.Первое,что нужно было сделать-повысить зарплаты врачам и медсестрам,хотя бы в этот период.В гробу власть нас видела.
Ну зарплата в 300кгрн у судей КС не мешает им защищать алигархов и не думать про народ с врачами будет агалогично - повыщение ЗП не повлияет на качество их работы и помощь/лечение больным
GALeon
Аватар користувача
 
Повідомлень: 116
З нами з: 13.02.18
Подякував: 0 раз.
Подякували: 4 раз.
 
Профіль
Форум:
+ Додати
    тему
Відповісти
на тему
Зараз переглядають цей форум: BIGor, Grover і 5 гостей
Модератори: ТупУм, Ірина_, Модератор

Схожі теми
Теми
 Відповіді Перегляди Останнє
В Україні впровадили карантин вихідного дня
R2 » Сер 11 лис, 2020 16:24
8 480
Переглянути останнє повідомлення
Сер 11 лис, 2020 21:33
ruvex
Шмигаль про "карантин вихідного дня": Кабмін готовий...
R2 » Сер 11 лис, 2020 10:49
3 159
Переглянути останнє повідомлення
Сер 11 лис, 2020 19:23
Scotch
Карантин вихідного дня допоможе уникнути жорсткого... 1, 2, 3
R2 » Пон 09 лис, 2020 20:57
28 2377
Переглянути останнє повідомлення
Вів 10 лис, 2020 17:48
_hunter

Видалити встановлені форумом файли cookie
Зараз обговорюється
Все материалы
Топ
відповідей
Топ
користувачів
В контексті FINANCE.UA
Топ новини
Реклама

Форуми Finance.ua


Finance.ua


При використанні матеріалів даної сторінки посилання на FINANCE.UA обов'язкове,
для інтернет-видань - гіперпосилання, не закрите для індексації пошуковими системами.
Copyright © 2000-2011 Файненс.ЮА. Конфіденційність.
Powered by phpBB.