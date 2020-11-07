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У Дубаї з'явиться плавучий
готель-палац на воді (фото)

У Дубаї з'явиться плавучий готель-палац на воді (фото)
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Обговорення статей з фінансово-економічних та політичних тем. Новини економіки, наукові статті з економіки, ціни на золото, податковий кодекс, кредит МВФ та інші.
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Повідомлення Додано: Чет 12 лис, 2020 09:26

У Дубаї з'явиться плавучий готель-палац на воді (фото)

Пропонуємо до обговорення:
У Дубаї з'явиться новий розкішний плавучий палац під назвою Sea Palace Floating Resort. Він буде являти собою фешенебельний готель на воді, оточений шістьма не менш розкішними рухомими плаваючими віллами.

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R2
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Повідомлення Додано: Чет 12 лис, 2020 09:26

Вот куда отбуксировали с киевского причала отели и рестораны. :)
rudenko
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