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FinUpDate Выпуск 13 Есть ли жизнь после депозитов. Куда инве
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Новини в відео-форматі: економіка, фінанси, політика, технології.
Додано: Чет 12 лис, 2020 10:47
Что делать, когда традиоцинные, консервативные инструменты перестали приносить доход?
Ставки по депозитам и ОВГЗ уже не покрывают рост инфляции.
Как в новых реалиях сохранить и приумножить свои сбережения для частных инвесторов, какие существуют альтернативы депозитным вкладам, доходность и риски, стартовый капитал и пошаговая инструкция для начинающих, обо всем этом будем говорить с экспертами в 13-ом выпуске FinUpdate - "Есть ли жизнь после депозитов?"
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Ірина_
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