FinUpDate Выпуск 13 Есть ли жизнь после депозитов. Куда инве

Додано: Чет 12 лис, 2020 17:59

Долярчик для Вас особисто (знаю цю Вашу прихильність до всіляких відео)



О чем расскажут эксперты в программе вебинара:



Василий Матий — финансист, партнер iPlan.ua, соучредитель бизнес сообщества BOARD научит, как распределять рискованность инвестиции, в зависимости от приоритетности финансовых целей. А также расскажет о том, как инвестировать в доходные автомобили и корпоративные облигации.



Андрей Чумачев — Глава Наблюдательного совета, управляющий партнёр — Royal Standard Group сделает обзор возможных альтернативных инвестиций в Украине с доходностью до 30% годовых, расскажет о том, как проверять финансовые учреждения, какие существуют риски и мошеннические схемы, как от них защищаться.



Тарас Гандзий – практикующий инвестор, лектор Freedom Finance разложит по полочкам возможности инвестирования в ценные бумаги в Украине и за рубежом, расскажет акции каких компаний взлетели на фоне карантина, как хеджировать риски и создать сбалансированный инвестиционный портфель.



Семен Каплоушенко — директор первой публичной крипто-биржи в Восточной Европе и СНГ - Kuna Exchange (kuna.io) представит все возможности по использованию такого спорного и непростого инструмента, как криптовалюта, расскажет о том, как менялся курс, какие криптовалюты показали самую высокую и самую низкую доходность, как обменивать и обналичивать криптовалюту, какие есть нюансы налогообложения.



Уникальный кейс. Экспертная группа сотрудников редакции Minfin.com.ua поделится персональным опытом, как они 50 000 гривен инвестировали. Все грабли и шишки начинающего инвестора на живом, личном примере.