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FinUpDate Выпуск 13 Есть ли
жизнь после депозитов. Куда инве

FinUpDate Выпуск 13 Есть ли жизнь после депозитов. Куда инве
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Новини в відео-форматі: економіка, фінанси, політика, технології.
Повідомлення Додано: Чет 12 лис, 2020 10:47

FinUpDate Выпуск 13 Есть ли жизнь после депозитов. Куда инве



Что делать, когда традиоцинные, консервативные инструменты перестали приносить доход?

Ставки по депозитам и ОВГЗ уже не покрывают рост инфляции.

Как в новых реалиях сохранить и приумножить свои сбережения для частных инвесторов, какие существуют альтернативы депозитным вкладам, доходность и риски, стартовый капитал и пошаговая инструкция для начинающих, обо всем этом будем говорить с экспертами в 13-ом выпуске FinUpdate - "Есть ли жизнь после депозитов?"
Ірина_
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Повідомлення Додано: Чет 12 лис, 2020 17:09

  Ірина_ написав:

Что делать, когда традиоцинные, консервативные инструменты перестали приносить доход?

2,5 години :D
ну якщо людині взагалі нема, що робити то може вона це і подивиться.
Увага, на форумі порохата цензура.
Faceless, не ганьби сайт своєю "модерацією", віддай кнопку.
unicdima
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Повідомлення Додано: Чет 12 лис, 2020 17:25

  unicdima написав:
  Ірина_ написав:

Что делать, когда традиоцинные, консервативные инструменты перестали приносить доход?

2,5 години :D
ну якщо людині взагалі нема, що робити то може вона це і подивиться.


Все залежить від того наскільки тематика відео для Вас актуальна :)

З пов.
Ірина_
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Повідомлення Додано: Чет 12 лис, 2020 17:40

  unicdima написав:
  Ірина_ написав:

Что делать, когда традиоцинные, консервативные инструменты перестали приносить доход?

2,5 години :D
ну якщо людині взагалі нема, що робити то може вона це і подивиться.

А спойлери тут на форумі є? :mrgreen:
А то б написали 5-6речень,що основне там пропонують і купу часу людям зекономили б! :D
ДумайТЕ!
ДійТЕ! БагатійТЕ! :D
Долярчик
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Повідомлення Додано: Чет 12 лис, 2020 17:59

Долярчик для Вас особисто (знаю цю Вашу прихильність до всіляких відео)

О чем расскажут эксперты в программе вебинара:

Василий Матий — финансист, партнер iPlan.ua, соучредитель бизнес сообщества BOARD научит, как распределять рискованность инвестиции, в зависимости от приоритетности финансовых целей. А также расскажет о том, как инвестировать в доходные автомобили и корпоративные облигации.

Андрей Чумачев — Глава Наблюдательного совета, управляющий партнёр — Royal Standard Group сделает обзор возможных альтернативных инвестиций в Украине с доходностью до 30% годовых, расскажет о том, как проверять финансовые учреждения, какие существуют риски и мошеннические схемы, как от них защищаться.

Тарас Гандзий – практикующий инвестор, лектор Freedom Finance разложит по полочкам возможности инвестирования в ценные бумаги в Украине и за рубежом, расскажет акции каких компаний взлетели на фоне карантина, как хеджировать риски и создать сбалансированный инвестиционный портфель.

Семен Каплоушенко — директор первой публичной крипто-биржи в Восточной Европе и СНГ - Kuna Exchange (kuna.io) представит все возможности по использованию такого спорного и непростого инструмента, как криптовалюта, расскажет о том, как менялся курс, какие криптовалюты показали самую высокую и самую низкую доходность, как обменивать и обналичивать криптовалюту, какие есть нюансы налогообложения.

Уникальный кейс. Экспертная группа сотрудников редакции Minfin.com.ua поделится персональным опытом, как они 50 000 гривен инвестировали. Все грабли и шишки начинающего инвестора на живом, личном примере.
Ірина_
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