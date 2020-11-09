RSS
Finance.UA
Домашні фінанси
Міняйло
Головна Учасники Пошук FAQ Правила Зворотній зв'язок
Форуми
/
Все про гроші: інші
фінансові ринки та послуги
/
Обговорення статей
/
Нацбанк не буде друкувати
гроші для фінансування...

Нацбанк не буде друкувати гроші для фінансування...
+ Додати
    тему
Відповісти
на тему
Обговорення статей з фінансово-економічних та політичних тем. Новини економіки, наукові статті з економіки, ціни на золото, податковий кодекс, кредит МВФ та інші.
Для обговорення Новин, Статей та Оглядів, розміщених на FINANCE.UA
Повідомлення Додано: П'ят 13 лис, 2020 10:44

Нацбанк не буде друкувати гроші для фінансування...

Пропонуємо до обговорення:
За словами голови Нацбанку, фінансування дефіциту бюджету за рахунок емісії заборонено Законом про Національний банк.

Дивися повний текст Нацбанк не буде друкувати гроші для фінансування дефіциту бюджету, - Шевченко.
R2
Аватар користувача
Робот новин
 
Повідомлень: 91186
З нами з: 14.05.04
Подякував: 0 раз.
Подякували: 135 раз.
 
Профіль
Повідомлення Додано: П'ят 13 лис, 2020 10:44

Хаха нбу печатает деньги каждую неделю через овдп.
l4567
 
Повідомлень: 195
З нами з: 10.02.15
Подякував: 0 раз.
Подякували: 26 раз.
 
Профіль
Повідомлення Додано: П'ят 13 лис, 2020 21:02

Просто теперь это называется"рефинанс банкам":))))
rytton
Аватар користувача
 
Повідомлень: 260
З нами з: 05.07.15
Подякував: 0 раз.
Подякували: 23 раз.
 
Профіль
Форум:
+ Додати
    тему
Відповісти
на тему
Зараз переглядають цей форум: Немає зареєстрованих користувачів і 2 гостей
Модератори: ТупУм, Ірина_, Модератор

Схожі теми
Теми
 Відповіді Перегляди Останнє
Чи буде дефолт в Україні: на які дії МВФ очікують у...
R2 » Пон 09 лис, 2020 13:58
8 661
Переглянути останнє повідомлення
П'ят 13 лис, 2020 20:46
Ratatui
Кабмін за гроші ЄБРР планує підготувати до продажу...
R2 » П'ят 13 лис, 2020 13:03
3 143
Переглянути останнє повідомлення
П'ят 13 лис, 2020 18:45
simku01
Україна готується до карантину вихідного дня: що буде...
R2 » П'ят 13 лис, 2020 10:02
2 152
Переглянути останнє повідомлення
П'ят 13 лис, 2020 11:32
ALexxxS

Видалити встановлені форумом файли cookie
Зараз обговорюється
Все материалы
Топ
відповідей
Топ
користувачів
В контексті FINANCE.UA
Топ новини
Реклама

Форуми Finance.ua


Finance.ua


При використанні матеріалів даної сторінки посилання на FINANCE.UA обов'язкове,
для інтернет-видань - гіперпосилання, не закрите для індексації пошуковими системами.
Copyright © 2000-2011 Файненс.ЮА. Конфіденційність.
Powered by phpBB.