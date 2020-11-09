За словами голови Нацбанку, фінансування дефіциту бюджету за рахунок емісії заборонено Законом про Національний банк.
Дивися повний текст Нацбанк не буде друкувати гроші для фінансування дефіциту бюджету, - Шевченко.
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Додано: П'ят 13 лис, 2020 10:44
Нацбанк не буде друкувати гроші для фінансування...
Пропонуємо до обговорення:
Дивися повний текст Нацбанк не буде друкувати гроші для фінансування дефіциту бюджету, - Шевченко.
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