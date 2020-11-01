Національній службі здоров'я не вистачає майже 5,6 млрд грн на оплату медзакладам, які мають договори на лікування пацієнтів із COVID-19 у стаціонарі.
Дивися повний текст НСЗУ бракує 5,6 млрд для оплати медзакладам за лікування COVID-19.
|
|
|
Обговорення статей з фінансово-економічних та політичних тем. Новини економіки, наукові статті з економіки, ціни на золото, податковий кодекс, кредит МВФ та інші.
Для обговорення Новин, Статей та Оглядів, розміщених на FINANCE.UA
Додано: Вів 17 лис, 2020 13:57
НСЗУ бракує 5,6 млрд для оплати медзакладам за лікування...
Пропонуємо до обговорення:
Дивися повний текст НСЗУ бракує 5,6 млрд для оплати медзакладам за лікування COVID-19.
Додано: Вів 17 лис, 2020 13:57
Ну так а НСЗУ не хочет урезать зп своим сотрудникам ? И тогда будет хватать.
|