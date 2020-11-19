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Шмигаль представив "5 цифрових рішень" для боротьби з...
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Обговорення статей з фінансово-економічних та політичних тем. Новини економіки, наукові статті з економіки, ціни на золото, податковий кодекс, кредит МВФ та інші.
Для обговорення Новин, Статей та Оглядів, розміщених на FINANCE.UA
Додано: Вів 17 лис, 2020 21:26
vitaliy_berdinskikh написав:
Чтобы оно пришло надо чтобы кто-то получил доступ к телефону заболевшего и от его имени отправил результат положительного теста.
Тесты делаются только сертифицированными лабораториями, которые ОБЯЗАНЫ уведомлять Государство о положительном тесте, передавая туда все ваши данные. Потому сделать "втихаря тест и тихо отсидеться" не получиться - Государство первее вас узнает о ковиде в вашем организме.
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LutsMan
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Додано: Вів 17 лис, 2020 21:31
LutsMan написав:
Тесты делаются только сертифицированными лабораториями, которые ОБЯЗАНЫ уведомлять Государство о положительном тесте, передавая туда все ваши данные. Потому сделать "втихаря тест и тихо отсидеться" не получиться
Ты вообще читал что именно комментируешь?
Речь о уведомлении приложения NHS COVID-19 через предусмотренный в нём пункт меню. А не про уведомление компетентных органов о том что Джон Смит проживающий в Йорке на улице Св. Елены 15 заболел коронавирусом.
Каким образом сертифицированная лаборатория получит доступ к телефону частного лица? Особенно учитывая что частное лицо не находится в лаборатории в момент получения результатов. Ну и важный момент: англичане не поголовно тестируются, тоесть даже если человек заболел - он не обязательно сделал при этом тест. А есть большое количество безсимптомных "больных", по крайне мере так говорит медицинская наука в изложении СМИ.
Просуммировав всё это: уведомление по доброму желанию пользователя, только через тест, необязательность приложения, анонимность приложения - выглядит как британский вариант Дий-попила бюджета и положительным эффектом в виде иммитации усилий по борьбе с эпидемией.
Mind the gap.
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vitaliy_berdinskikh
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Додано: Вів 17 лис, 2020 23:13
finua написав:vitaliy_berdinskikh
" Без сканирования такого кода невозможно будет посетить ни одно заведение общественного питания или торговый центр. Если затем человек заболел, то всем, кто был в этом заведении вместе с ним будут приходить соответствующие уведомления."А поскольку к телефону удачно привязаны ваши данные,через банковские карточки например,то вход по паспорту.
я давно призываю отказаться от смарфонов
"людина померла, і якщо в неї було діагностовано ковід2019, вона потрапляє в статистику. Не внаслідок коронавірусної хвороби, а коли померла з коронавірусною хворобою. І в нас все одно летальність вже менше ніж 2%” гол. держ.сан. лікар України
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yama
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Додано: Сер 18 лис, 2020 05:54
Если коротко:
1) вводится централизованная слежка з підозрами
2) вводяся штрафы за выход из дома
3) вводится разрешительная система на покупку лекарств
4) вводится обязанность сдавать ПЦР по электронным запросам
5) вводится пропускной режим для публічних місць
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Амвросий
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Додано: Сер 18 лис, 2020 09:17
Амвросий написав:
1) вводится централизованная слежка з підозрами
Типа турецкого HES-кода? Где-то есть место где это всё расписано нормально, а не ради набивания количества новостей?
Mind the gap.
You can't go over your budgets if you don't check!
- Рахунок в польському банку для українського туриста cutt.ly/konto_w_Polsce
- Переказ грошей з України за кордон та з-за кордону в Україну cutt.ly/faster_and_cheaper_than_swift
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vitaliy_berdinskikh
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Додано: Сер 18 лис, 2020 09:25
На восьмой месяц эпидемии Шмыгаль представил...
Дядя, ты банальным кислородом за пол-года не смог больницы обеспечить из средств ковидного фонда, какие такие электронные системы? Кто их создаст? Когда? Заложено ли на них финансирование в проекте бюджета на следующий год? Кому нужны будут эти твои электронные системы через пол-года, когда основная масса переболеет за зиму?
Блин, креативный самокатчик ушел, фантазер-буратино пришел
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antey1969
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Додано: Сер 18 лис, 2020 10:03
Это не о здоровье. Это все о тотальной слежке за людьми. Ему просто подсовывают кураторы что он должен внедрять.
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Nicolas21
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Додано: Сер 18 лис, 2020 10:39
antey1969
Почему то принято верить что если чувак лысый и в очках, то наверное очень умный. В жизни убеждался много раз что как раз наоборот.
На должности пм бездарный долбень.
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alex77
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Додано: Суб 21 лис, 2020 12:57
В некотором царстве, в некотором государстве жил царь, и решил он однажды сходить на рыбалку. Вызвал к себе придворного метеоролога, и тот его клятвенно заверил, что дождя не будет.
Однако по дороге к пруду царь увидел рыбака, едущего на осле в обратном направлении. Тот сказал царю, что будет сильнейший ливень и надо немедленно возвращаться домой. Царь не поверил ведь его метеоролог был учёным человеком и получал сумасшедшую зарплату. Но очень скоро действительно начался дождь, и царь вымок до нитки.
По возвращению царя домой метеоролог был немедленно уволен, а на его место царь пригласил рыбака.
- Но я ни чего в этом не понимаю, - сказал ему рыбак. - Я просто смотрю на уши осла: если он их опускает, значит скоро быть дождю.
Царь щедро заплатил рыбаку, а осла утвердил главным метеорологом государства.
С тех пор ничего принципиально не изменилось в отборе кандидатов на государственные должности.
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