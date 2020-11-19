Додано: Суб 21 лис, 2020 12:57

В некотором царстве, в некотором государстве жил царь, и решил он однажды сходить на рыбалку. Вызвал к себе придворного метеоролога, и тот его клятвенно заверил, что дождя не будет.

Однако по дороге к пруду царь увидел рыбака, едущего на осле в обратном направлении. Тот сказал царю, что будет сильнейший ливень и надо немедленно возвращаться домой. Царь не поверил ведь его метеоролог был учёным человеком и получал сумасшедшую зарплату. Но очень скоро действительно начался дождь, и царь вымок до нитки.

По возвращению царя домой метеоролог был немедленно уволен, а на его место царь пригласил рыбака.

- Но я ни чего в этом не понимаю, - сказал ему рыбак. - Я просто смотрю на уши осла: если он их опускает, значит скоро быть дождю.

Царь щедро заплатил рыбаку, а осла утвердил главным метеорологом государства.

С тех пор ничего принципиально не изменилось в отборе кандидатов на государственные должности.