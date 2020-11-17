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Скільки українців отримують зарплату в 25 тисяч гривень...
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Обговорення статей з фінансово-економічних та політичних тем. Новини економіки, наукові статті з економіки, ціни на золото, податковий кодекс, кредит МВФ та інші.
Для обговорення Новин, Статей та Оглядів, розміщених на FINANCE.UA
Додано: Сер 18 лис, 2020 19:41
Slon_Nosov написав:
и откуда тогда пробки на дорогах?
Все выехали в последний раз перед тем как начнут сосульками баловаться.
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