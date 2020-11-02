ПриватБанк запустив безкоштовні спецпакети для ІТ-шників

Додано: П'ят 20 лис, 2020 00:35

Именно в этом картина и состоит. Имеешь большой доход, как предприниматель - можешь заказать себе бесплатную элитную карту, как физик. Раньше Visa Platinum так раздавали только за большой депозит, а теперь можно ещё и за большой доход и не только Platinum. На обслуживании тебя, как предпринимателя, это отражается никак, поэтому только придумавший это мракетолог знает почему такой бонус называется тремя отдельными тарифными планами, причём предпринимателя, а не физика.Условия так убого написали, надо полагать, чтобы проверить по обращениям в поддержку читает ли кто-то их рекламуЛадно, позвонил им сегодня. В консьерж-сервисе мальчик ответил, что он ничего про эти планы не знает, но мои вопросы записал и передаёт их специалистам для ответа. Перезвонившая "специалист" сказала, что ей сообщили только, что у меня есть какой-то вопрос и я теперь всё это должен повторить уже ей. Потом для того, чтобы начать отвечать, ей потребовалось откуда-то загрузить секретное полное описание тарифов. Это заняло ещё 15 минут. В шахту за ними спускались, не иначе.Выяснить удалось следующее:- "оборот" - это таки только поступления на счёт. Расходовать не обязательно;- хотя написано "от 50 000 до 100 000 грн" - это не значит, что если больше 100 тыр, то бесплатный Platinum не дадут. Более того, цифирки перед скобками для маскировки и читать их вообще не нужно. Единственный критерий изложен в скобках, т.е. сумма поступлений за последние 3 месяца должна быть не менее, чем N;- объяснение чего будет, если потом доходы упадут, было весьма туманным и сумбурным. Сошлись на том, что начиная с четвёртого месяца каждый месяц происходит проверка суммы за предыдущие три. Если поступления упали ниже порога, то за этот месяц нужно будет заплатить по обычной ставке для карты;- про комиссию с этих карт при операции "Переказ зі своєї карти" (так она видна в Приват24), которую НП делает для передачи денег продавцу, вообще тёмный лес. Не знают они что там за операция. Желающие могут выяснить экспериментом на своей шкуре.Ещё пару вопросов оставил для моих последователей потерзать поддержку:- можно ли отказаться от карты до истечения её срока действия, дабы за при обеднении за обслуживание не платить? Надеюсь, что можно.- в комплекте с Signature можно заказать ещё и валютный Platinum. Можно ли и с него валюту обналичивать без комиссий хотя бы в пределах Украины? Ответ тут весьма не очевиден. По обычным тарифам: 1% сдерут. Но с обычной Signature тоже должны брать 1% за обналичку, поэтому может и на валюту льгота есть.