ПриватБанк запустив пакетне обслуговування IТ-фахівців.
Дивися повний текст ПриватБанк запустив безкоштовні спецпакети для ІТ-шників.
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Додано: Сер 18 лис, 2020 02:55
ПриватБанк запустив безкоштовні спецпакети для ІТ-шників
Пропонуємо до обговорення:
Дивися повний текст ПриватБанк запустив безкоштовні спецпакети для ІТ-шників.
Додано: Сер 18 лис, 2020 02:55
С сайта Привата списано верно :) И точно так же героически умолчано, что, если подробное описание пакетов не врёт, "бесплатные спецпакеты", даже самый понтовый, всё таки продолжают требовать оплату за РКО (и месячную и за переводы). Можно её избежать тратой в магазинах от 5000 грн в месяц, но это отдельная тема и для такой фишки элитный пакет не требуется.
Ещё более интересно в чём заключается дополнительность возможности бесплатного проведения платежей в бюджет. До этих пакетов такие платежи были бесплатны для всех даже при проведении вечером.
Додано: Сер 18 лис, 2020 08:54
Вам удалось найти подные тарифы? Я кроме как
и
по тарифам новых пакетов не нашел. Как бы эта информация предполагает, что платы за обслуживание нет (хотя и сегодняшние 50 грн в месяц - это в принципе мелочь), а вот что касается остальных тарифов - загадка...
UPD. Попытался выяснить подробности в поддержке. Отсылают на сайт С трудом удалось выдавить, что, похоже, пакеты предусматривают только бесплатное получение карт, но всё остальное идет по обычному тарифу IT Expert с условно бесплатным РКО и платежами.
Додано: Сер 18 лис, 2020 15:18
Re: ПриватБанк запустив безкоштовні спецпакети для ІТ-шників
Там немного размазано. Про бесплатность РКО и переводов, если тратить в магазинах от 5000грн:
Про типа три новых плана:
Да, для Premium добавляется ещё бесплатность обналички, но её и раньше себе можно было организовать и даже без ограничения в 100 тысяч. В общем, для повседневной жизни бесплатнее не стало.
Додано: Чет 19 лис, 2020 08:36
Re: ПриватБанк запустив безкоштовні спецпакети для ІТ-шників
Да, я ходил по всем этим страницам, но целостной картины для себя так и не составил.
По IT Expert Gold, я так понял, кроме бесплатной карты уровня Gold (которая фактически ничего не дает) ничего нового нет. В остальных двух пакетах карты уровня Platinum и Signature соответственно, и все указанные преимущества это преимущества этих карт.
По контролю выполнения условия бесплатности и собственно самому условию бесплатности у меня тоже нет четкого понимания. Контроль ведется помесячно или за 3 последних месяца или за квартал? Что будет, если в какой-то период условие бесплатности не выполнено? Вероятно, возьмут плату за обслуживание, но в каком объеме? В том же, что и при оформлении соответствующей карты за свои? Что понимается под "оборот": траты по торговым операциям, поступления на счет ФОП или что-то другое?
В общем, новость написали, а подробностых тарифов и условий не дали.
Додано: П'ят 20 лис, 2020 00:35
Re: ПриватБанк запустив безкоштовні спецпакети для ІТ-шників
Именно в этом картина и состоит. Имеешь большой доход, как предприниматель - можешь заказать себе бесплатную элитную карту, как физик. Раньше Visa Platinum так раздавали только за большой депозит, а теперь можно ещё и за большой доход и не только Platinum. На обслуживании тебя, как предпринимателя, это отражается никак, поэтому только придумавший это мракетолог знает почему такой бонус называется тремя отдельными тарифными планами, причём предпринимателя, а не физика.
Условия так убого написали, надо полагать, чтобы проверить по обращениям в поддержку читает ли кто-то их рекламу Ладно, позвонил им сегодня. В консьерж-сервисе мальчик ответил, что он ничего про эти планы не знает, но мои вопросы записал и передаёт их специалистам для ответа. Перезвонившая "специалист" сказала, что ей сообщили только, что у меня есть какой-то вопрос и я теперь всё это должен повторить уже ей. Потом для того, чтобы начать отвечать, ей потребовалось откуда-то загрузить секретное полное описание тарифов. Это заняло ещё 15 минут. В шахту за ними спускались, не иначе.
Выяснить удалось следующее:
- "оборот" - это таки только поступления на счёт. Расходовать не обязательно;
- хотя написано "от 50 000 до 100 000 грн" - это не значит, что если больше 100 тыр, то бесплатный Platinum не дадут. Более того, цифирки перед скобками для маскировки и читать их вообще не нужно. Единственный критерий изложен в скобках, т.е. сумма поступлений за последние 3 месяца должна быть не менее, чем N;
- объяснение чего будет, если потом доходы упадут, было весьма туманным и сумбурным. Сошлись на том, что начиная с четвёртого месяца каждый месяц происходит проверка суммы за предыдущие три. Если поступления упали ниже порога, то за этот месяц нужно будет заплатить по обычной ставке для карты;
- про комиссию с этих карт при операции "Переказ зі своєї карти" (так она видна в Приват24), которую НП делает для передачи денег продавцу, вообще тёмный лес. Не знают они что там за операция. Желающие могут выяснить экспериментом на своей шкуре.
Ещё пару вопросов оставил для моих последователей потерзать поддержку:
- можно ли отказаться от карты до истечения её срока действия, дабы за при обеднении за обслуживание не платить? Надеюсь, что можно.
- в комплекте с Signature можно заказать ещё и валютный Platinum. Можно ли и с него валюту обналичивать без комиссий хотя бы в пределах Украины? Ответ тут весьма не очевиден. По обычным тарифам: 1% сдерут. Но с обычной Signature тоже должны брать 1% за обналичку, поэтому может и на валюту льгота есть.
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