Змінити стільникового оператора України зі збереженням номера можна буде за один день і сама процедура спроститься.
Дивися повний текст Регулятор спростив процедуру MNP: змінити оператора стане простіше.
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Додано: Сер 18 лис, 2020 12:43
Регулятор спростив процедуру MNP: змінити оператора...
Пропонуємо до обговорення:
Дивися повний текст Регулятор спростив процедуру MNP: змінити оператора стане простіше.
Додано: Сер 18 лис, 2020 12:43
Перенес один из своих номеров. Смски, отправляемые через шлюзы (всякие коды, одноразовые пароли и т.п.) доходят либо с большой задержкой, либо не доходят вовсе.
Из плюсов, спам как рукой сняло :)
Додано: Сер 18 лис, 2020 14:50
Re: Регулятор спростив процедуру MNP: змінити оператора...
То же самое ... переносил номер с ИТ На Лайфселл.. смс с кодом идет долго а код на сайте надо ввести за ДВЕ минуты. Таймер на сайте оттикал... а потом приходит нафиг не нужный код. Просроченный. Ди-били-зм и абсурд полнейший. Наверно попыток под пару десятков было пока смс не пришла..буквально на последних сеундах отсчета..
Додано: Сер 18 лис, 2020 16:53
Re: Регулятор спростив процедуру MNP: змінити оператора...
хе-хе, так, оказывается, можно )
Додано: Сер 18 лис, 2020 16:56
я такую ерунду видел с почтой на заре интернета у провайдера Инфоком, стоило с них уйти, как все (насчитал 5 точно) их клиенты не могли дописаться до нашего домена (который с инфокома тоже перенесли), no route to host
Додано: Чет 19 лис, 2020 11:28
я думаю что в этой услуге больше всего заинтересованы операторы мобильной связи, люди не будут знать на номер какого оператора они звонят и тратить "лишние" деньги.
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