Регулятор спростив процедуру MNP: змінити оператора...

Додано: Чет 19 лис, 2020 11:28

я думаю что в этой услуге больше всего заинтересованы операторы мобильной связи, люди не будут знать на номер какого оператора они звонят и тратить "лишние" деньги.

«Две вещи действительно бесконечны: Вселенная и человеческая глупость. Впрочем, насчет Вселенной я не уверен» (с) Эйнштейн