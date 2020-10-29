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Забудовників будуть штрафувати за затримку термінів...
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Додано: Сер 18 лис, 2020 16:25
Пропонуємо до обговорення:
Донедавна інвестори про випадках порушення забудовниками строків завершення будівництва та введення будинків в експлуатацію не могли стягнути із забудовника моральної шкоди, оскільки в договорах, як правило, не передбачають відповідальності за подібні порушення.
Дивися повний текст Забудовників будуть штрафувати за затримку термінів будівництва - рішення Верховного суду
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R2
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Додано: Сер 18 лис, 2020 16:25
С гаси все вопросы по решали?
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straponesa
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Додано: Сер 18 лис, 2020 17:51
Не удивлюсь, если от ГАСИ и прилетело.
Раньше было - "Вы нам не выдаете документы на ввод, мы вас будем повторно закидать документами, параллельно ходить в суды." А сейчас сроки для альтернативных решений урезали? Только заносить осталось?
Но ведь не указано точную компенсацию. То есть решение половинчатое.
И это будет только для застройщиков, которые работают по правилам. Если застройщик обанкротится - с кого взыскать компенсацию? И будет ли там компенсация главной? Всеми правдами и неправдами все будут просто за достройку объекта.
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RomaI
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