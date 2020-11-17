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Nissan представив оновлений
популярний хетчбек (фото)

Nissan представив оновлений популярний хетчбек (фото)
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Обговорення статей з фінансово-економічних та політичних тем. Новини економіки, наукові статті з економіки, ціни на золото, податковий кодекс, кредит МВФ та інші.
Для обговорення Новин, Статей та Оглядів, розміщених на FINANCE.UA
Повідомлення Додано: Чет 19 лис, 2020 08:51

Nissan представив оновлений популярний хетчбек (фото)

Пропонуємо до обговорення:
Компанія Nissan представила оновлений хетчбек Micra.

Дивися повний текст Nissan представив оновлений популярний хетчбек (фото).
R2
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Повідомлення Додано: Чет 19 лис, 2020 08:51

И толку? К нам она всё равно не приедет )))
nikitash
 
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Повідомлення Додано: Чет 19 лис, 2020 14:33

чого це не прийде? були б тільки бажаючі за такі не малі гроші.
providnyk
 
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Повідомлення Додано: Чет 26 лис, 2020 14:30

Re: Nissan представив оновлений популярний хетчбек (фото)

Поэтому и не приедет.
- дорог нет
- желающих нет
- цена дороже сувов )))
nikitash
 
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