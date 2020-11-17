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Українцям пропонують
по-новому нараховувати ПДФО

Українцям пропонують по-новому нараховувати ПДФО
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Обговорення статей з фінансово-економічних та політичних тем. Новини економіки, наукові статті з економіки, ціни на золото, податковий кодекс, кредит МВФ та інші.
Для обговорення Новин, Статей та Оглядів, розміщених на FINANCE.UA
  #<123
Повідомлення Додано: Суб 21 лис, 2020 01:43

Re: Українцям пропонують по-новому нараховувати ПДФО

  alt402 написав:включая детские и медицинские учереждения, финансируемые за счет жителей мегаполиса.

Если он не прописан то хрен его куда примут.
Mind the gap.
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vitaliy_berdinskikh
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