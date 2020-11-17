Если он не прописан то хрен его куда примут.
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Обговорення статей з фінансово-економічних та політичних тем. Новини економіки, наукові статті з економіки, ціни на золото, податковий кодекс, кредит МВФ та інші.
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Додано: Суб 21 лис, 2020 01:43
Re: Українцям пропонують по-новому нараховувати ПДФО
Если он не прописан то хрен его куда примут.
Mind the gap.
You can't go over your budgets if you don't check!
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