Міжнародний валютний фонд із початку пандемії коронавірусу COVID-19 виділив 82 країнам більше $100 млрд на боротьбу з поширенням інфекції та її наслідками.
Дивися повний текст МВФ виділив 82-м країнам понад $100 млрд через пандемію.
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Додано: Чет 19 лис, 2020 20:27
МВФ виділив 82-м країнам понад $100 млрд через пандемію
Пропонуємо до обговорення:
Дивися повний текст МВФ виділив 82-м країнам понад $100 млрд через пандемію.
Додано: П'ят 20 лис, 2020 01:58
А тут как в анекдоте, надо хотя бы лотерейный билет купить.
В том смысле, что наши "деятели" даже и не просили. Не то чтобы выделить что то (не кредит), а хотя бы долги облегчить (списать часть или отложить выплаты на пару лет.
Отакое от у нас мурло у власти бестолковое
Шли в Европу.
Где то там и оказались В зеленой vjevjope
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