Незважаючи на сприятливий період для гривні (пік бюджетних платежів у клієнтів) - сьогоднішній день пройшов для нацвалюти дуже негативно.
Дивися повний текст Міжбанк: день виявився несприятливим для гривні.
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Додано: П'ят 20 лис, 2020 10:29
Міжбанк: день виявився несприятливим для гривні
Пропонуємо до обговорення:
Дивися повний текст Міжбанк: день виявився несприятливим для гривні.
Додано: П'ят 20 лис, 2020 10:29
Знову укргазбанк з сіті-банком розіграли партію "у кого більше грошей". А диригент на прізвище шевченкер також всім відомий. Звичайна корупція у Нафтогазі та НБУ. Головне, щоб інші гравці не велися на це.
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