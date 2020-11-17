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Законопроєкт щодо протидії хаотичній забудові пропонують...
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Обговорення статей з фінансово-економічних та політичних тем. Новини економіки, наукові статті з економіки, ціни на золото, податковий кодекс, кредит МВФ та інші.
Для обговорення Новин, Статей та Оглядів, розміщених на FINANCE.UA
Додано: П'ят 20 лис, 2020 12:15
Пропонуємо до обговорення:
Законопроєкт «Про внесення змін до деяких законодавчих актів України щодо збереження традиційного характеру середовища та протидії хаотичній забудові», який розроблено Мінкультом, замість чітких та прозорих інструментів збереження історичної спадщини пропонує обмеження прав бізнесу та немотивоване втручання у бізнес-процеси.
Дивися повний текст Законопроєкт щодо протидії хаотичній забудові пропонують доопрацювати
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Додано: П'ят 20 лис, 2020 12:15
Та байдуже на ті скасування дозволів і рішення суду. У нас на районі будинок з рішенням суду про знесення спокійно добудували і вже ремонти доробляють, в дупі мали ту державу, ДАБІ, суди і їхні пісюлькі.
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