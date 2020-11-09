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Покупців квартир будуть
вносити в реєстр інвесторів

Покупців квартир будуть вносити в реєстр інвесторів
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Обговорення статей з фінансово-економічних та політичних тем. Новини економіки, наукові статті з економіки, ціни на золото, податковий кодекс, кредит МВФ та інші.
Для обговорення Новин, Статей та Оглядів, розміщених на FINANCE.UA
Повідомлення Додано: П'ят 20 лис, 2020 12:30

Покупців квартир будуть вносити в реєстр інвесторів

Пропонуємо до обговорення:
В Україні запустять державного реєстру вкладів громадян в первинну нерухомість.

Дивися повний текст Покупців квартир будуть вносити в реєстр інвесторів.
R2
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Повідомлення Додано: П'ят 20 лис, 2020 12:30

Не покупців квартир, а інвесторів. Може ця плутанина з назвами також впливає на те, що інвестори вважають себе покупцями (квартир, які ще не побудовані) і легковажно ставляться до своїх інвестицій.
0mage0
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Повідомлення Додано: П'ят 20 лис, 2020 13:54

Думаю, что всё это ради того, чтобы добраться до тех, кто зарабатывает на переуступке. Вот и накроется медным тазом рынок.
yanchuk_vadim
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Повідомлення Додано: П'ят 20 лис, 2020 15:52

Re: Покупців квартир будуть вносити в реєстр інвесторів

yanchuk_vadim написав:Думаю, что всё это ради того, чтобы добраться до тех, кто зарабатывает на переуступке. Вот и накроется медным тазом рынок.
С чего бы рынку накрыться?
Faceless
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Повідомлення Додано: Суб 21 лис, 2020 10:44

  yanchuk_vadim написав:Думаю, что всё это ради того, чтобы добраться до тех, кто зарабатывает на переуступке. Вот и накроется медным тазом рынок.


Это чтобы проверить инвесторов откуда собствеенно капуста.
Ratatui
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Повідомлення Додано: Суб 21 лис, 2020 11:00

Re: Покупців квартир будуть вносити в реєстр інвесторів

Ratatui написав:
Это чтобы проверить инвесторов откуда собствеенно капуста.


Что бы налогообложить.
Размер имеет значение.
2XL
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Повідомлення Додано: Суб 21 лис, 2020 11:02

  2XL написав:
Ratatui написав:
Это чтобы проверить инвесторов откуда собствеенно капуста.


Что бы налогообложить.

Легализовать нажитое непосильным трудом.
Ratatui
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Повідомлення Додано: Суб 21 лис, 2020 15:44

Вы только вдумайтесь - заробитчане, которые привозят в страну и вкладывают в ее экономику миллиарды долларов, в случае кидалова как с Укрбудом, государство самоустраняется, мол это ваши личные проблемы.
И в этоже время, т.н. "зеленой энергетике" , которая вкладывает здесь в СВОЙ бизнес, обязаны платить в любом случае, раз в 20 дороже чем отечественной энергетике, еще и с привязкой к евро! Вон, на следующий год уже заложили 20 млрд. для них за их убытки!
sialeks
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Повідомлення Додано: Нед 22 лис, 2020 10:10

Нужно сделать "чистый реестр застройщиков" ! Всё через Ж... у этой команды)))
sveneld83
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Повідомлення Додано: Пон 23 лис, 2020 12:15

Это надо было сделать еще в 2000-ые, не дожидаясь "Элиты-центр" и площадок Войцеховского
dialogk2001
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