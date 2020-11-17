Експерти зробили аналіз і з'ясували, що в Україні немає екосистеми для підприємців.
Дивися повний текст У Мінцифри виписали життєвий цикл підприємця України.
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Додано: П'ят 20 лис, 2020 13:10
У Мінцифри виписали життєвий цикл підприємця України
Пропонуємо до обговорення:
Дивися повний текст У Мінцифри виписали життєвий цикл підприємця України.
Додано: П'ят 20 лис, 2020 15:52
Они сами то поняли, что они написали? Про какую такую экосистему предпринимателя? У предпринимателя у нас в стране не экосистема главное. Лучше бы его не трогали лишний раз не с экосистемами, ни с бездарной тотальной фискализацией под одну гребенку, а то жизненный цикл предпринимателю не светит с самого начала его вступления в экосистему. Да и лучше не связываться вообще с неблагодарным делом-предпринимательством, всем отдать: зарплаты, аренду, есв, налоги, штрафы, а себе кроме кредитов 5-7-9, которыми нужно будет заплатить государству все вышеуказанные затраты. А отдавать эти кредиты будет своим имуществом, ничего не заработает, если в минус не уйдет с такими недолугими решениями нашей власти.
Додано: П'ят 20 лис, 2020 16:04
В общем, жизненный цикл предпринимателя закончится, так и не начавшись, если в нашей стране будут такие однобокие, закостенелые бездарности, как Гетманцев, например.
Додано: Суб 21 лис, 2020 10:46
Додано: Суб 21 лис, 2020 14:03
не знаю что там с жизненным циклом предпринимателей, но, думаю, что "жизненный цикл" этих зеленых опарышей постепенно подходит к концу..
Додано: Суб 21 лис, 2020 14:25
Ответ предпринимателей: Не надо нас учить, лучше помогите материально! (с)
П.С. Что тут непонятного? Минцифры освоило очередной зарубежный грант.
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